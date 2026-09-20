Бургаско улично коте стана известно в социалните мрежи по цял свят, след като клипът на „Friendly Chonk“, който направи инфлуенсър, посетил града домакин на „Евровизия”, вече е гледан над 50 хиляди пъти. Преведено на български изразът означава „Дружелюбеният дебеланко“? Потърсим ли в платформите на Google наименованието „Friendly Chonk“, то ни отвежда директно в платформи и канали с международна аудитория от ранга на „Евровизия“.

В горещините намираме пухкавата Мара в своята лятна резиденция зад един от магазините на булевард „Богориди”, където може да поспи необезпокоявана от десетки чуждестранни и родни туристи, които искат да я погалят и да се снимат с нея. Някои публикуват снимки с коментари, че това е „най-официалната котка в Бургас“.

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„Много гальовна и дружелюбна котка. Според мен е била домашна и е изхвърлена”, смята Даниел.

Котката Мара всъщност е позната на всички служители в магазини, павилиони и офиси около булеварда. Въпреки, че живее на улицата тя не е точно безстопанствена, защото хората тук я хранят, обгрижват и лекуват.

Работещи на „Богориди” вече се шегуват, че Марчето може дори да е талисманът на „Евровизия”. Усилено се търсят всякакви предложения за мащабното музикално събитие. Сред спряганите талисмани са гларус, фламинго, лъв с рибешка опашка, морско конче, пеликан, никулденски шаран и делфин.

Репортер: Елена Танева



Редактор: Габриела Павлова