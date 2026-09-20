Изпращаме последната лятна седмица с високи градуси, но и с следобедни превалявания на места, а през следващите дни ще усетим и първото сериозно есенно застудяване за тази година.

Началото на деня в цялата страна е слънчево, спокойно и почти тихо, с кратки мъгли в някои източни райони. Около и след обед очакваме да се развие по-значителна купеста облачност, от която на места в Югозападна България ще превали и прегърми.

В останалите райони валежи не се очакват, вятърът ще бъде слаб от изток. Утрото отново е доста прохладно, с температури около 10-15 градуса, но през деня бързо ще се затопли. И след обед вече очакваме летни стойности, които ще се движат от 26 до 31-32 градуса.

До 32 градуса, но и дъжд: Къде се очакват валежи в неделя

Още един приятен и спокоен летен ден предстои и край морето. В момента на места видимостта е намалена, но след това очакваме много слънчеви часове. Показанията на термометрите ще достигат до 25 градуса и след обед все още ще се усеща обичайният за лятото морски бриз.

Морската вода остава с приятните 23-24 градуса, а вълнението на морето днес ще бъде спокойно.

В планините денят ще бъде слънчев. През втората половина на деня облачността ще се увеличава и в повечето масиви на Западна България ще превали и на места ще прегърми. В по-високите ни върхове температурите ще достигат едва около 10 градуса.

В понеделник времето у нас ще остане сравнително топло, но след обед на места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Във вторник със силни северозападни ветрове ще нахлуе студен въздух и дневните стойности вече ще достигат едва около 20 градуса, а кратки дъждове се очакват в източните райони.

От сряда до края на седмицата ще има повече слънце, но ще остане доста хладно. Сутрините температурите ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните ще достигат около и малко над 20.

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Редактор: Ивета Костадинова