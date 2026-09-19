В началото на новата учебна година темата с детската агресия отново е на фокуса на общественото внимание. Младежи в Хисаря стартират своя кампания, наречена "Ние сме повече от АЗ".

Кампанията е насочена против тормоза и насилието сред младежите и децата в училище и обществото. Началото на кампанията е в събота вечер в народно читалище "Иван Вазов" в града. Тогава ще бъдат премиерите на двата филма създадени от тийнейджъри за тийнейджъри, които разказват за изборите, които всеки един от нас прави в живота и за последствията от тях. Чрез филмите младежите се опитват да преборят агресията.

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Преборила неотдавна коварното заболяване, 24-годишната студентка Дими Бурдейний от Хисаря започва нова битка в живота си. "Сега битката е срещу най-големия тумор в обществото, а именно агресията в училищата, между децата", казва тя.

И се превръща в двигател на тази кампания. Заедно с младежи от Хисаря и София решават да създадат два кратки филма "Откровение" и "Един срещу всички", разказващи реални истории от живота за насилието и тормоза в училище, на улицата, в мола и в семейството.

"Който е нашият начин да кажем спрете, чуйте ни, имаме какво да ви кажем, има решение, има вариант. Ние сме тук за вас. И тук е моментът да спомена, че е много интересен детайл от филма, че част от актьорите са били агресори, а сега сами се поставят в ситуация на жертви и реакцията е повече от уникална от тяхна страна. Те имат различно виждане в момента за обществото. Те имат друг път. Влизат в обувките на другия човек и виждат какво са причинили. Причината, поради която са били агресори е, защото не са били разбрани вкъщи, защото не са били уважавани, защото обществото ги е отхвърлило", споделя Дими.

Според тях това е най-голямата сила - да промениш агресора като чрез филм го поставиш на мястото на жертва. 16-годишният Димитър, който участва във филма не крие, че също е бил жертва на агресия в училище.

"Не са ме удряли толкова, повече подигравки и обиди. Защото просто си по-различен от другите и те си мислят, че като различен си по-слаб или не разбираш от нещо. Може би и това да се каже, че е модерно и интересно, изглеждаш по-забавен, готин, страшен, ако си агресор, когато не си агресор, си просто скучен, не си толкова интересен", казва Димитър.

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"Като малка в училище бях обект на подигравки заради името ми, заради това как се обличам, как изглеждам, как говоря, заради всичко. Трудно. Първоначално не споделях на никой, нито на учители, нито вкъщи. Мислех, че сама ще се справя, но стана по-зле. Заради това споделих на моите родители и след това в училище и всичко спря. И посланието, което искаме да предадем е, че никой не трябва да се бори сам с проблемите си и да мисли, че е сам срещу целия свят. Искаме да покажем, че всеки е чут, че всеки е видян", казва Михаела Топалова, която е ученичка.

Двата филма карат младежите да се замислят кой път да изберат - този на агресора или да бъдат добри като останалите. "Според мен правилното е да помагаш на другите и да си добър с тях. Не толкова да си готин или забавен", смята Димитър.

Целта на кампанията е тези филми да стигнат до всяко училище, до всяка класна стая и до всеки ученик в Хисаря. И да бъдат показани в училище от известни български актьори. "Събираме артисти, които влизат с нас като приятен бонус при учениците и разказват за това откъде са започнали и как кариерата им се е развила, да ги мотивират, как техният начин на себеизразяване да не бъде агресивен, а точно обратното - да го превръщат в изкуство", казва Дими.

Според местната власт, която застава зад инициативата, това е един от начините за борба с агресията сред младежите - да осъзнаят последствията преди случващото се.

"Законът за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни вече е остарял според нас и ние наистина имаме готовност да предложим от нашата професионална практика работещите принципи. Вече сме изпращали такива предложения през изминалата година до МВР и МОН за диалог", коментира Таня Марковска, зам.-кмет на Община Хисаря.

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