Софийската апелативна прокуратура ще протестира пред Върховния касационен съд решението на Софийския апелативен съд по делото срещу двама полицейски служители, обвинени в неизпълнение на служебни задължения и получаване на подкуп.

Припомняме, че в четвъртък двамата полицаи - Георги Малински и Любка Гечева, ескортирали шофьора на автомобила, убил французин на Околовръстния път в София, получиха условни присъди от Софийския апелативен съд. С това магистратите отмениха присъдата на Софийския градски съд, с която униформените бяха оправдани.

Осъдиха двамата полицаи от фаталната катастрофа на Околовръстното шосе в София, при която загина французин

Случаят е от 25 септември 2022 г., когато Димитър Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се забива в движещия се пред него автомобил. При инцидента загина френски турист. Неговата съпруга получи средна телесна повреда. Пострада и шофьорът, возещ семейството.

Двамата полицаи са били предадени на съд за това, че на 25 септември 2022 г. в София, с цел да набавят облага за другиго, не са изпълнили задълженията си като полицейски служители.

Апелативният съд е приел, че Малински и Гечева, в качеството си на длъжностни лица, не са изпълнили инструкциите за патрулно-постова дейност и служебните си задължения. Впоследствие е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е загинал френският гражданин.

За извършеното престъпление Георги Малински е осъден на 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок, а Любка Гечева получава 1 година и 6 месеца лишаване от свобода с 3 години и 6 месеца изпитателен срок.

Съдът е постановил още двамата да бъдат лишени за срок от три години от правото да заемат държавна длъжност в органите на Министерството на вътрешните работи и да упражняват дейност като полицейски орган.

По другото обвинение - че са приели по 200 лева всеки, за да не изпълнят служебните си задължения - Софийският апелативен съд е потвърдил оправдателната присъда на Софийския градски съд.

Именно в тази част Софийската апелативна прокуратура смята съдебния акт за неправилен и незаконосъобразен и ще го протестира пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.

Редактор: Георги Иванов