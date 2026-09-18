Снимки: БТА
Прокуратурата ще сезира Върховния касационен съд заради решението по обвинението, че двамата са получили по 200 лева
Софийската апелативна прокуратура ще протестира пред Върховния касационен съд решението на Софийския апелативен съд по делото срещу двама полицейски служители, обвинени в неизпълнение на служебни задължения и получаване на подкуп.
Припомняме, че в четвъртък двамата полицаи - Георги Малински и Любка Гечева, ескортирали шофьора на автомобила, убил французин на Околовръстния път в София, получиха условни присъди от Софийския апелативен съд. С това магистратите отмениха присъдата на Софийския градски съд, с която униформените бяха оправдани.
Осъдиха двамата полицаи от фаталната катастрофа на Околовръстното шосе в София, при която загина французин
Случаят е от 25 септември 2022 г., когато Димитър Любенов, шофирайки със 195 км/ч, се забива в движещия се пред него автомобил. При инцидента загина френски турист. Неговата съпруга получи средна телесна повреда. Пострада и шофьорът, возещ семейството.
Двамата полицаи са били предадени на съд за това, че на 25 септември 2022 г. в София, с цел да набавят облага за другиго, не са изпълнили задълженията си като полицейски служители.
Апелативният съд е приел, че Малински и Гечева, в качеството си на длъжностни лица, не са изпълнили инструкциите за патрулно-постова дейност и служебните си задължения. Впоследствие е настъпило пътнотранспортно произшествие, при което е загинал френският гражданин.
За извършеното престъпление Георги Малински е осъден на 2 години лишаване от свобода с 4-годишен изпитателен срок, а Любка Гечева получава 1 година и 6 месеца лишаване от свобода с 3 години и 6 месеца изпитателен срок.
Съдът е постановил още двамата да бъдат лишени за срок от три години от правото да заемат държавна длъжност в органите на Министерството на вътрешните работи и да упражняват дейност като полицейски орган.
По другото обвинение - че са приели по 200 лева всеки, за да не изпълнят служебните си задължения - Софийският апелативен съд е потвърдил оправдателната присъда на Софийския градски съд.
Именно в тази част Софийската апелативна прокуратура смята съдебния акт за неправилен и незаконосъобразен и ще го протестира пред Върховния касационен съд в законоустановения срок.Редактор: Георги Иванов
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