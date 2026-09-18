МВР започна подготовката за обезпечаването на сигурността на вота. Структурите се събраха на Национално съвещание. Пред полицейските началници вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че задачата на МВР е да осигури честен вот на 25 октомври.

Такива национални съвещания се правят винаги преди избори и също така в действията покрай изборните измами винаги има идеи за сътрудничество между МВР и прокуратурата. Това каза в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS журналистът Стефан Миланов от „ClubZ“.

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„Когато започнаха истинските борби срещу купения вот през 2021 г., имаше поредица от откази на МВР министрите да създават междуведомствено звено с прокуратурата. Бойко Рашков тогава каза – ние не вярваме на прокуратурата, защото от нея изтича информация. През август 2022 г. служебен министър на МВР беше Иван Демерджиев и той също отказа да създаде такова междуведомствено звено, съвместно с прокуратурата. А вчера видяхме, че гост на съвещанието е изпълняващата длъжността главен прокурор. Може би това говори за някакво преобръщане на мнението на Демерджиев към прокуратурата или пък на идване на по-добри дни, когато ще си сътрудничат тези две важни институции“, коментира журналистът.

Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията, коментира, че не си спомня да е имало през последните години присъствие на главен прокурор на национално съвещания. „Действително има смисъл участието на прокуратурата, но времената вече са други спрямо предишните главни прокурори. Очевидно предстои избор на нов главен прокурор и прокуратурата ще се опита да се съобрази със силните на деня“, посочи той.

Според него що се отнася до изказването на Румен Радев, има известно противоречие, защото той е и лидер на партията, освен премиер. „В момента има няколко много сериозни проблема в полицията и един министър-председател, който за първи път от 1997 г. има хоризонт 4 години, би трябвало да каже какво смислено и рационално може да се направи в системата на МВР“, каза Безлов.

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Борбата с изборните измами работи с много компоненти и първият е човешкото доверие, заяви Стефан Миланов. „Доколко хората имат доверие в службите да подават сигнали. Тъй като, в безвремието което мина, ние имахме на изборите на 19 април при служебен министър Емил Дечев и главен секретар Георги Кандев над 200% повишение на сигналите по отчетите на МВР. Министерството беше внесло 3000 преписки в прокуратурата, от които тя беше образувала досъдебни производства по 600 от сигналите. Тази година има вече и доста дела, за първи път имаше общински кмет, даден на съд, за купуване на гласове“, коментира журналистът. По думите му това е резултатът от работата през март и април. Преди всичко хората трябва да подават сигнали и да не се отчайват, че нищо няма да стане и ще потъне както предишни пъти, заяви Миланов.

Безлов коментира още, че ДАНС би трябвало да се занимава с по-сериозни организации, свързани с изборите, купуване на вот, осигуряване на гласове и т.н. „Не съм чувал някога да са направили нещо драматично за последните години, но сега могат да направят много поразии, ако изберат някоя от страните в състезанието“, посочи той.

„За мен най-големият проблем от последните години винаги е бил корпоративният вот – какво ще каже чорбаджията. Проблемът е, че аз не си спомням да има големи разследвания за няколко стотин човека на чорбаджии. Това се разследва много сложно, трябва да има добра агентура, развита полицейска система и контраразузнавателни служби и една прокуратура, която да не се съобразява с политически кой ще дойде. Големият проблем при всички избори от последните 25 години, силно зависи от корпоративния вот и той може да спечели или да загуби тези президентски избори“, коментира Тихомир Безлов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова