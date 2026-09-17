„Олимпийският сезон все още не е приключил, а ние имаме до момента 103 медала от престижни международни олимпиади. Това е един огромен успех, който говори за нивото на нашите олимпийци и е свидетелство за вашия труд, талант, упоритост, всеотдайност. Той показва, че България не само може да се конкурира с най-добрите в света, България може и да ги превъзхожда във ваше лице“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на церемонията за връчване на отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2026 г., която се състоя в Министерския съвет. На награждаването премиерът Радев връчи грамоти на националните отбори за 2026 г. по информатика, астрономия и астрофизика, лингвистика, химия, математика, география, биология, физика и изкуствен интелект.

Снимка: МС

„Само преди няколко месеца ви изпратихме оттук към международните олимпиади по природни науки. Тогава ви връчих знамето с ясното убеждение и увереност, че вие ще го носите достойно и ще дадете максимума от себе си, за да представите България по най-добрия възможен начин“, каза Румен Радев. Министър-председателят подчерта, че постигнатите резултати са доказателство за труда, таланта и постоянството на българските ученици. Премиерът открои и постижението на Стефан Стефанов, който в рамките на едно лято е спечелил два златни медала – по математика и информатика. „Всички знаем, че зад тези успехи се крият много труд, талант, лишения и упоритост“, посочи премиерът и отдаде заслуженото на учителите и родителите, които подкрепят учениците по пътя към международните им успехи.

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Снимка: МС

По думите на премиера постиженията на младите олимпийци имат значение не само за тях самите и техните семейства. „Вашият успех не е само личен успех, не е само на вашите учители, които да бъдат удовлетворени от вашите постижения, и вашите родители да се гордеят с вас. Той е успех за цяла България, защото вие отваряте прозорец на възможности за развитието на България като високотехнологична държава, държава на талантите, на науката, на качественото образование, държава на индустриите, на бъдещето“, заяви министър-председателят.

Румен Радев акцентира върху ролята на информационните технологии и изкуствения интелект, които според премиера дават възможност на отделни хора и малки екипи да постигат значими пробиви в науката и технологиите. Радев заяви, че държавата трябва да създава условия младите хора да могат да избират да останат в България и да развиват своите знания и таланти тук. „Има много, много какво да работим, да изведем България от тези, мога да кажа, срамни позиции на дъното на Европа по функционална грамотност, по природни науки. Не е там нашето място“, посочи премиерът.

Снимка: МС

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев поздрави олимпийците и техните учители и благодари на семействата им за подкрепата. „Изпратихме Ви на тазгодишните състезания с много надежди, защото сте най-доброто лице, което да представя България. С успехите си днес показвате, че надминахте дори собствените си планове“, обърна се министърът към младите състезатели.

Редактор: Дарина Методиева