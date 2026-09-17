България и Гърция ще създадат общ културен и туристически маршрут, посветен на лозарството, виното и свързаното с тях културно наследство. Новината за това съобщи Археологическият музей в Солун, който е водещ партньор по проекта, предаде кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България и ще свърже археологически обекти, музеи, винарни и фестивали в единен тематичен маршрут. Проектът ще представя развитието на лозарството, производството и консумацията на вино от древността до наши дни, както и културното наследство, свързано с култа към Дионис.

Началната среща ще се състои на 18 септември от 09:30 часа в Археологическия музей в Солун.

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От гръцка страна участие ще вземат Археологическият музей в Солун и Организацията на винопроизводителите от Северна Гърция, а от българска - Археологическият музей в Сандански и сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“.

Проектът е сред шестте одобрени от общо 163 подадени предложения.

Редактор: Ивайла Маринова