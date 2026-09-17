Дарина Йотова – DARA беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“ след историческата си победа на „Евровизия 2026“. Признанието ѝ беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната на международната сцена. Това е поредното признание за изпълнителката, която вече е почетен гражданин на Варна – града, в който е родена.

„Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря Ви, че се грижите за този град, и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от Вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от Вашата подкрепа“. С тези думи DARA се обърна към кмета на София Васил Терзиев и Столичния общински съвет, след като получи званието си на тържественото заседание по повод Деня на София.

Певицата спечели песенния конкурс във Виена с песента „Bangaranga“ и така гарантира на България правото да бъде домакин на музикалния форум през 2027 г.

Снимка: Столичната община

„Бангаранга“ на DARA прозвуча в ефира на едно от най-гледаните развлекателни шоута в САЩ (ВИДЕО)

Шоуто ще се състои в Бургас, като подготовката за мащабното събитие вече е сред важните културни теми у нас.

По-рано, при откриването на тържественото заседание, кметът Васил Терзиев постави отговорността на всеки към града в центъра на посланието си за празника. „Всяка година говорим за вяра, надежда, любов и мъдрост. Тази година искам да използвам една друга дума, върху която да помислим – отговорност. Всеки един от нас какво може да даде на този град? Какво трябва да даде?“, обърна се Терзиев към общинските съветници и софиянци.

По думите му хубавото бъдеще на София се изгражда с общи усилия и с личното участие на хората, които наричат града свой дом. „Един град са хората. Един град е енергията, която ни събира“, каза Терзиев и благодари на отличените за отпечатъка, който са оставили върху София, за примера и вдъхновението, което дават на другите.

► София празнува и с българския волейбол

Специално място сред отличените с Почетния знак на Столичната община заемат представителите на българския национален отбор по волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Ганев благодари на Васил Терзиев за партньорството при организацията на Европейското първенство по волейбол за мъже, което в момента превръща София в една от европейските столици на този спорт. По думите му шампионатът е най-голямото спортно събитие в България тази година, донесло инвестиции за 20 млн. евро, а амбицията е София отново да кандидатства за домакинство през 2030 г.

Снимка: Столичната община

Думите му идват ден след една от най-силните вечери за българския волейбол. Националният отбор победи европейския шампион Полша с 3:2 след петгеймова драма в София. На трибуните бяха 13 186 зрители – рекорд за посещаемост на Европейското първенство до момента.

Партньорството между Столичната община и Българската федерация по волейбол превърна първенството и в градско събитие – с фен зона, EuroVolley Camp и волейболни активности в столичните паркове.

Сред отличените с Почетния знак са състезатели и представители на националния отбор, както и Националният отбор на България по волейбол за девойки до 19 години.

► Хората, които дават на София

Снимка: Столичната община

Със званието "Почетен гражданин на София" са удостоени още художникът Иван Вукадинов – посмъртно, писателят, сценарист и общественик Любен Дилов-син – посмъртно, певицата Мими Иванова, музиковедът, композитор и органист проф. Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева и дългогодишният общински съветник и заместник-председател на СОС Милка Христова – посмъртно.

Почетни знаци на Столичната община получиха още доц. д-р Ивайло Шалафов и народните читалища „Св. Иван Рилски – 1926“ в Герман и „Пробуда – 1926“ в Железница.

„Какво можем да дадем повече, за да направим днес по-хубаво в нашия град? Какво повече можем да направим, за да изградим хубавото бъдеще? Всеки един от нас трябва да бъде равен участник, когато става дума да оставим нещо по-хубаво след нас“, каза Васил Терзиев.

Кметът пожела на отличените да останат все така силни и вдъхновени и заедно да продължат да променят София.

► София празнува

Снимка: Президентството

На площада пред храм- паметник „Св. Александър Невски”се състоя тържествена церемония по издигане на знамето, водосвет и приемането на караула от държавния глава Илияна Йотова.

A Ларгото в сърцето на София ще се превърне в мащабна сцена за светлинно изкуство. Фестивалът LUNAR ще представи специалното си издание „Светлините на София“ - от днес до 20 септември.

Снимка: Президентството