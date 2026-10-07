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По време на възпоменателната церемония беше прожектиран документален филм, който събира личните истории на хора, преживели трагедията
Израел отбелязва три години от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 година - денят, който остави дълбока следа в живота на европейските общности по света. В този ден - 1200 души бяха убити, 39 от тях деца, а заложниците достигнаха 250. В отговор, израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа.
В понеделник тази дата се отбеляза в Софийската синагога с възпоменателна церемония. Дне бе прожектиран документален филм, който събира личните истории на оцелели, медици, доброволци и хора, преживели трагедията.
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„Този филм е разделен на 2 части. Първата част е 7-ми октомври - какво се случи на този тъмен ден за еврейската общност на света. Втората част е 8-ми октомври - реакцията на света”, споделя Яна Ходкевитч.
„7-ми октомври в 6:30 сутринта нахлуват стотици хиляди терористи в Израел, нападат музикален фестивал, нападат малки градчета, нападат големи градове със всъщност главна цел – да отвлекат хора и да убият колкото може повече цивилни”, разказва Ходкевитч.
„Накрая на филма има една реч на една от майките на един от заложниците, който не се върна вкъщи. И тя говори в Женева и казва: „Знам, че някъде в Газа има една майка, която чува моя плач и плаче заедно с мен”, коментира още тя.Редактор: Георги Иванов
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