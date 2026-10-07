Украински и руски журналистки, които са задържани в руски затвори и в окупирани от Русия украински територии, са тазгодишните носителки на наградата „Анна Политковская“. Отличието се присъжда за журналистическата им работа, защитата на човешките права и антивоенните им позиции, съобщи международната правозащитна организация „Да помогнем на всяка жена във война“.

Наградата се връчва в годината, когато се навършват 20 години от убийството на руската журналистка Анна Политковская през октомври 2006 г. Тя беше убита след острите си критики към действията на Русия в Чечения и отношението към цивилното население там. Поръчителите на убийството ѝ все още не са изправени пред правосъдието.

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При обявяването на тазгодишните носителки беларуската писателка и носителка на Нобелова награда за литература Светлана Алексиевич, която е член на номинационната комисия, заяви, че въпреки промените във въоръженията, силата на човешкия дух и професионалната почтеност на журналистите остават непроменени.

„Дори когато се окажат в ръцете на своите палачи, когато не могат да пишат с перо, те пишат историите си със своите животи. Както правеше Анна“, каза Алексиевич.

Сред отличените украински журналистки е Виктория Рошчина, която е отразявала обсадата на Мариупол и предполагаеми военни престъпления срещу цивилни в окупираните украински територии. Тя е била задържана през август 2023 г. и е починала през септември 2024 г. след изтезания и малтретиране, посочват от организацията.

Ирина Левченко от окупирания Мелитопол, която е задържана в Русия, разказа пред съд през септември, че след ареста си през 2023 г. е била подлагана на изтезания с електрически ток. Тя свидетелства, че е била завързана за офис стол с найлонов плик върху главата и измъчвана.

По думите ѝ други задържани жени също са били събличани и подлагани на токови удари, като проводници са били прикрепяни към гениталиите им. Тя разказва и за случаи, при които жени са били бити с лопата от пияни служители на руската Федерална служба за сигурност.

На 3 септември Левченко е осъдена на 15 години затвор по обвинение в „шпионаж“.

От „Да помогнем на всяка жена във война“ посочват, че в момента най-малко четири украински журналистки се смятат за задържани в руски затвори, но действителният брой може да е по-голям.

Сред тях са Анастасия Глуховска, за която се съобщава, че е в затвора в град Кизел в Пермския край, където е загинала Рошчина, независимата журналистка от окупирания Крим Ирина Данилович и Яна Суворова от Мелитопол. Суворова е осъдена през октомври 2025 г. на 14 години затвор по обвинения в „тероризъм“ и „шпионаж“.

По публично достъпни данни най-малко 11 руски журналистки също се намират в затвора. Сред тях са Мария Пономаренко, Олга Комлева, Антонина Фаворская, Ника Новак, Василиса Шишкина, Дария Шипачева, Александра Александрова, Алла Донгур-Оол, Капитолина Аверина, Наталия Лазаричева и Елена Матушевская.

Някои от тях са лишени от свобода заради журналистическата си работа, а други - по обвинения, свързани с изпращане на средства в Украйна или изразяване на антивоенна позиция. Руската правозащитничка Светлана Ганнушкина, носителка на наградата „Анна Политковская“ за 2022 г., заяви, че тазгодишното отличие отново обединява жени от Украйна и Русия.

„Те не се бореха една срещу друга; всички те се бореха за мир. Всички те вършеха работата си като журналисти“, каза тя.

Номинационната комисия призова руските власти незабавно и безусловно да освободят журналистките и да потърсят отговорност от виновните за изтезанията, включително за сексуалното насилие, на което според организацията част от тях са били подложени в затвора.

Основателка на „Да помогнем на всяка жена във война“ е българката Мариана Кацарова, която в момента е специален докладчик на ООН за положението с правата на човека в Русия.

Тя създава организацията през 2006 г., след като работи като журналист и защитник на човешките права във военните зони в Босна, Косово и Чечения. В продължение на 10 години е и изследовател за Русия в „Амнести интернешънъл“.

След убийството на Анна Политковская в Москва на 7 октомври 2006 г. Кацарова и организацията учредяват международната награда на името на руската журналистка.

Отличието се връчва ежегодно на жена правозащитничка или журналистка от зона на война или конфликт, която подобно на Политковская защитава жертвите, често с голям личен риск.

Редактор: Георги Иванов