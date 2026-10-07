Централната избирателна комисия започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 РИК в страната. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова на редовния брифинг на ЦИК.

Първите срещи са проведени с комисиите в София-град, София-област, Пазарджик, Пловдив-град и Пловдив-област. Днес представители на ЦИК са в Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Сливен и Ямбол.

От комисията очакват прекият контакт с членовете на РИК да подобри комуникацията, координацията и практическата подготовка за изборния ден. По време на обученията се обсъждат основните организационни и практически въпроси, а представителите на районните комисии могат да поставят конкретни казуси от работата си.

Машини в метрото и симулация на гласуване през телефона: ЦИК с подробности за вота наесен

Балова-Цветкова подчерта, че обратната връзка от хората на терен е особено важна, тъй като на ЦИК предстои да подготви и приеме методическите указания за изборите. Идеята е въпросите и препоръките на районните комисии да бъдат взети предвид при изготвянето им.

Продължава и подготовката за машинното гласуване. На случаен принцип вече са избрани 10 устройства, които трябва да преминат през подробна техническа проверка на хардуера и софтуера. Целта е да бъде установено дали отговарят на изискванията за удостоверяване на съответствието преди изборния ден.

От ЦИК подчертават, че публичното определяне на устройствата е част от усилията за максимална прозрачност на процеса по удостоверяване на машините. „Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите и ние ще работим в тази посока през целия изборен процес“, заяви Балова-Цветкова.

След приключването на проверките се очаква компетентните институции да удостоверят съответствието на устройствата, които ще бъдат използвани на изборите за президент и вицепрезидент.

ЦИК е разработила цялостен план за провеждането на машинния вот и за сигурността на отделните етапи от процеса.

Сред следващите ключови стъпки е т.нар. доверено изграждане на кода. При процедурата от изходния код на системния и приложния софтуер, който ще бъде инсталиран на машините, се генерира уникален хешкод.

Той е публичен и ще бъде изписван върху разписките от машинното гласуване. Целта е да се повиши сигурността и да може да бъде проверено, че на устройствата е инсталиран именно удостовереният софтуер.

ЦИК: 12 800 машини за гласуване минават през пълна диагностика и ремонт преди президентския вот

Процедурата се извършва в защитена среда от представители на ЦИК с изходен код, осигурен от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. В резултат се създават три пълни комплекта от изпълнимия софтуер, които се съхраняват от ЦИК.

Комисията възлага на „Информационно обслужване“ и издаването на цифрови сертификати за използването на машините върху предоставени от ЦИК смарт карти.

Устройствата за машинно гласуване се съхраняват в денонощно охраняван склад, пазен от Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Достъп до него се разрешава единствено след изрично писмено разпореждане на ЦИК. В склада могат да влизат само лица, които предварително са проверени от МВР и ДАНС.

Междувременно продължава ремонтът на устройствата, които се нуждаят от техническа намеса. По думите на Балова-Цветкова работата върви по график, като около 2000 от машините, за които е бил необходим по-сериозен ремонт, вече са приведени в пълна изправност.

ЦИК вече е определила местата в чужбина, където ще бъдат разкрити избирателни секции, както и броя им във всяко населено място.

Близо 40 000 български граждани зад граница са подали заявления, че искат да гласуват на предстоящите президентски избори.

На 8 октомври от 9:30 часа в Народното събрание ще се проведат консултации с парламентарно представените партии за разпределението на местата и представителите в секционните избирателни комисии извън страната. Крайният срок, в който ЦИК трябва да назначи тези комисии, е 12 октомври.

Устройствата, предназначени за секциите зад граница, ще бъдат транспортирани като дипломатическо карго. Машините ще бъдат взети от склада и предадени на представители на Министерството на външните работи, което ще организира доставянето им до съответните дипломатически и консулски представителства. Оттам устройствата ще бъдат разпределени до избирателните секции.

Всяка машина ще пътува в пломбиран транспортен куфар. Предаването ще става с приемно-предавателен протокол, в който ще бъдат записани номерът на съответната секция, номерът на машината и номерът на пломбата.

До 10 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия. За да бъде образувана такава секция, са необходими заявления от най-малко 10 избиратели. Една подвижна секция може да обслужва едно или повече населени места в рамките на съответната община.

Ако след 10 октомври вече има образувана подвижна секция, заявление ще могат да подадат и хора, чието увреждане е възникнало след тази дата. Крайният срок за тях е 19 октомври, като трябва да представят документ от ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ увреждането и невъзможността да гласуват в изборното помещение.

Заявленията се подават до кмета на общината, района или кметството. Това може да стане лично, чрез упълномощено лице, по пощата, по факс или електронно през интернет страницата на съответната администрация. При подаване онлайн не се изисква подпис.

Заявление за гласуване по настоящ адрес може да се подаде и през телефона

Мобилното приложение „Избори 360°“ вече е достъпно за устройства с Android и iOS. То събира на едно място информация и електронни услуги, свързани с изборния процес.

Избирателите могат да открият секцията си чрез интерактивна карта, да видят списъка с кандидатите за президент и вицепрезидент и да използват симулатор за машинно гласуване.

През приложението може да бъде подадено и електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, без посещение в общинската администрация. Срокът за това също е 10 октомври.

Отделна секция в приложението е предназначена за членовете на секционните избирателни комисии. Предстои там да бъдат публикувани електронни версии на протоколите за машинното и хартиеното гласуване, чрез които членовете на СИК ще могат предварително да упражнят попълването и проверката им.

Как ще се гласува с машина

Централната избирателна комисия демонстрира стъпка по стъпка как ще протича машинното гласуване на президентските избори. Избирателят ще получава от член на секционната комисия карта, която се поставя в устройството, след което на екрана се зарежда електронната бюлетина.

Устройството вече не отпечатва бюлетина с всички кандидати, а контролна разписка, върху която е отбелязан направеният избор. След проверка избирателят поставя разписката в специалната кутия за машинно гласуване.

След приключването на гласуването машината генерира отчет с резултата от подадените чрез устройството гласове.

Тя ще бъде разположена на три страници. На първата ще бъдат кандидатските двойки с номера от 1 до 10, на следващите – останалите до номер 27, както и възможността „Не подкрепям никого“.

От ЦИК подчертаха, че отпечатваният от машината документ вече има единствено контролна функция и няма статут на бюлетина.

Това има значение и при евентуален проблем с отпечатването. Ако гласът вече е подаден и машината е започнала процедурата по отпечатване и отрязване на разписката, той е записан в устройството и ще бъде включен в крайния резултат дори при проблем със самата разписка.

В такъв случай избирателят няма право да гласува повторно. От ЦИК обясниха, че това ще бъде подробно разяснено на районните и секционните избирателни комисии, за да няма съмнения сред гражданите дали вотът им е отчетен.

След края на изборния ден член на секционната комисия ще използва предназначената за комисията карта и съответния PIN код, за да приключи гласуването на устройството.

Тогава машината ще отпечата отчет с официалния резултат от подадените чрез нея гласове. Този документ ще бъде неразделна част от изборните книжа и ще бъде приложен към протокола на секционната комисия.

Контролните разписки също ще бъдат преброявани, но според обяснението на ЦИК това ще се прави с контролна цел и за гарантиране на публичността и прозрачността на процеса.

При демонстрацията бяха използвани измислени имена на кандидати, тъй като устройството работеше с демоверсия на софтуера. Такъв софтуер ще бъде инсталиран на около 200 машини, които още през следващата седмица ще бъдат разположени в страната за демонстрации пред избирателите.

Първата информационна среща на терен ще се проведе утре от 14:00 часа на метростанция „Сердика“.

ЦИК вече е утвърдила дизайна на хартиената бюлетина и очаква в кратък срок да получи образеца от фирмата изпълнител. Софтуерът за реалния вот ще изглежда по същия начин като демонстрационния, но в него ще бъдат изписани официалните имена на кандидатите.

ЦИК предвижда всички стъпки от машинното гласуване и приключването на изборния ден да бъдат заснети като част от разяснителната кампания. Материалите ще бъдат предоставени и на секционните комисии като практическо ръководство за работата им.

ЦИК наложи глоба на кандидат за вицепрезидент

ЦИК е установила нарушение на правилата за предизборната кампания от кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов след сигнал от Съвета за електронни медии.

Случаят е свързан с негово телевизионно участие. Според ЦИК направено от кандидата изявление представлява грубо и ясно изразено неуважение към обществено утвърдени принципи и ценности и накърнява добрите нрави. На Стефанов е наложена административна глоба.

Припомняме, че вече започна процедурата по удостоверяване на машините за гласуване, като всички 12 800 устройства трябва да преминат през диагностика, профилактика и при необходимост - ремонт. През тази седмица започват и демонстрациите на машинното гласуване по места.

Започна проверката на машините за изборите, бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица (СНИМКИ)

В надпреварата участват 27 кандидатски двойки. В страната към края на септември бяха образувани около 11 600 секции, като в 9311 от тях има над 300 избиратели и е предвидено машинно гласуване. Броят на секциите обаче не е окончателен, тъй като се добавят подвижни секции и такива в лечебни и социални заведения.

Междувременно ЦИК пусна мобилното приложение „Избори 360°“, чрез което избирателите могат да проверят секцията си, да видят кандидатите и да използват симулатор за машинно гласуване.

Вече е определена и организацията на вота зад граница. Най-много места за гласуване са предвидени във Великобритания - 82, следвана от Турция със 78, Германия със 70, Испания с 67 и САЩ с 44. За част от секциите все още се очаква разрешение от властите на съответните държави.