Централната избирателна комисия започна подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. От 2 септември започва регистрацията на партии и коалиции, а в около 9400 секции в страната с над 300 избиратели ще може да се гласува машинно. ЦИК подготвя и мащабна разяснителна кампания, както и обновено приложение, чрез което гражданите ще могат да направят симулация на машинния вот от телефона си.

Това стана ясно по време на първия брифинг на комисията за организацията на президентските избори. Председателят на ЦИК Георги Хорозов заяви, че основната задача на комисията е да гарантира ясен, прозрачен и честен избор при стриктно спазване на Изборния кодекс.

„Целият процес на изборите за президент и вицепрезидент почива на ясните принципи, установени в Изборния кодекс – честност, прозрачност, законосъобразност и откритост“, заяви Хорозов.

По думите му организацията трябва да даде възможност на всеки избирател безпрепятствено да упражни правото си на глас, като едновременно с това не остават съмнения около крайния резултат. „Да не остава съмнение, да няма никакви проблеми с упражняването на това право, но освен това да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Това е нашата цел“, подчерта председателят на ЦИК.

Комисията вече е започнала действията по организацията на вота, като част от решенията са приети преди изтичането на съответните крайни срокове, за да бъде подпомогнат изборният процес. Хорозов посочи още, че ЦИК разчита на медиите за своевременното и точно информиране на гражданите. Предвижда се информационната кампания за изборите да бъде максимално широка и да използва съвременни начини за достигане до избирателите.

Брифинги на ЦИК ще се провеждат всяка седмица. Говорителят на Комисията Стоянка Балова-Цветкова съобщи, че всеки вторник до изборния ден от 14 часа обществеността ще получава информация докъде е стигнала подготовката за вота.

Регистрацията на партии започва на 2 септември

От 2 септември ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Документи ще се приемат всеки ден до 9 септември от 9:30 до 17:00 часа.

Инициативните комитети ще могат да подават документи за регистрация от 7 до 14 септември. След това предстои регистрацията на кандидатите, която трябва да приключи до 22 септември.

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетината ще бъде изтеглен на 23 септември във фоайето на сградата на Народното събрание.

Предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври.

Машинно гласуване в около 9400 секции

Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. По данни на ЦИК в около 9400 избирателни секции в страната с над 300 избиратели ще бъдат използвани машини.

Обществената поръчка, свързана с тях, вече е в ход. Оферти ще се приемат до 8 септември, а на 9 септември ще бъдат отворени. След това специализирана комисия, в която ще участват представители на ЦИК и експерти, ще разгледа предложенията и ще бъде взето решение по процедурата.

Предвижда се техническа подготовка на до 12 800 машини - всички устройства, с които държавата разполага. ЦИК обмисля в секциите с по-голям поток от избиратели да бъдат поставяни по две машини. Конкретните условия за това предстои да бъдат определени с решение на Комисията. Целта е да се избегнат струпвания и образуването на опашки в изборния ден.

Около 300 машини се предвижда да бъдат предназначени за гласуването зад граница, а други 200 устройства ще бъдат използвани за демонстрации и обучения. На тях ще бъде инсталирана демо версия на софтуера.

Машини в метрото, университети и училища

Въпреки че машинният вот вече е познат на българските избиратели, ЦИК подготвя мащабна разяснителна кампания. Предвиждат се демонстрации и срещи на различни места в страната, включително на ключови с голям човекопоток - в метрото, в университети и в училища.

Идеята е хора от различни възрастови групи да могат предварително да работят с машините и сами да изпробват начина на гласуване преди изборния ден.

Симулация на машинния вот през телефона

Сред новостите за тези избори ще бъде и подобрена версия на приложението „е-протокол“, по което ЦИК работи от около два месеца. При предишни избори приложението е било насочено основно към членовете на секционните избирателни комисии и им е давало възможност да упражняват правилното попълване на изборните протоколи. Сега функционалностите му ще бъдат разширени значително. Очакванията на ЦИК са обновеното приложение да бъде достъпно около края на септември.

Една от новите възможности ще бъде симулация на машинното гласуване. Така всеки избирател ще може от дома си и през мобилния си телефон да премине през отделните стъпки и да види предварително как протича машинният вот. Ще бъде създадена и специална секция за избирателите, в която ще бъдат публикувани ключовите срокове и информация за гласуването по постоянен и настоящ адрес, както и за подаването на заявления за гласуване извън страната. Заявленията за вот зад граница ще могат да бъдат подавани до 29 септември.

Ще бъде разширена и частта на приложението, предназначена за избирателните комисии. Освен възможността за работа с изборния протокол там ще бъдат публикувани методически указания, видеоматериали и друга информация, необходима на членовете на комисиите.

От ЦИК подчертаха, че целта на всички предприети действия е гражданите да получат достатъчно информация предварително, а изборният процес да бъде организиран така, че вотът да премине прозрачно, законосъобразно и без съмнения около резултатите.

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ЦИК ще назначи служебно 14 районни избирателни комисии

Стоянка Балова-Цветкова даде подробности и за сформирането на районните и секционните избирателни комисии. Консултациите при областните управители са приключили до 30 август, като съгласие за състава е постигнато в 17 районни избирателни комисии. В останалите 14 района партиите и коалициите, представени в парламента, не са успели да постигнат съгласие и съставите ще бъдат назначени служебно от Централната избирателна комисия.

Балова-Цветкова посочи част от районите, в които няма постигнато съгласие. Сред тях са Варна, Бургас, София-област, Кърджали и Плевен, както и Пловдив-град и Пловдив-област. За софийските районни избирателни комисии, по думите ѝ, има постигнато съгласие.

ЦИК трябва да назначи районните избирателни комисии до 4 септември, а от 5 септември те започват своята работа. При секционните избирателни комисии процесът продължава. До 19 септември ще се провеждат консултациите при кметовете на общините за определяне на съставите им.

Запазва се стимулът от 15 евро за изряден протокол

ЦИК вече е взела решение и за възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии, включително на подвижните избирателни комисии. Запазва се досегашната практика членовете на комисиите да получават допълнителен стимул от 15 евро при изрядно попълнен протокол.

Демонстрации с машини и в големите, и в малките градове

Балова-Цветкова даде повече подробности и за планираната разяснителна кампания за машинното гласуване. Идеята е демонстрационни устройства да бъдат поставяни на места с голям човекопоток, където гражданите ще могат сами да изпробват как се гласува.

ЦИК планира да потърси партньорство и с Обществения съвет за реализирането на инициативата.

Сред обсъжданите възможности са машини да бъдат разполагани на оживени места в столицата, включително в метрото или в Ректората на Софийския университет. Те ще остават там за определен период, така че преминаващите граждани да могат да се запознаят с начина на работа на устройствата и да направят пробно гласуване.

Кампанията няма да бъде ограничена само до големите градове. Предвиждат се демонстрации и в по-малки населени места, където подходът ще бъде различен.

По думите на говорителя на ЦИК там машините могат да бъдат разполагани например на централните площади. Комисията вече комуникира с областните управители за определяне на подходящите места.

Конкретните локации все още не са окончателно избрани. В ЦИК продължава обсъждането къде и по какъв начин да бъде организирана кампанията, тъй като подходящото за голям град невинаги е приложимо в по-малко населено място.

Частични местни избори в 13 населени места

Наред с подготовката за президентския вот ЦИК организира и частични местни избори, които ще се проведат на 18 октомври в 13 населени места в страната.

Партиите и коалициите ще могат да подават заявления за участие в частичните избори от 10 до 12 септември. След това местните коалиции и инициативните комитети ще подават заявленията си за регистрация в съответните общински избирателни комисии до 17 септември.

Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция.