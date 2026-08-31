Какво да очакваме от кандидатпрезидентската надпревара? Темата коментираха в предаването „Здравей, България” Александър Сиди от ВМРО, журналистът Емилия Милчева и политическият анализатор Кристиян Шкварек.

Все още се очаква Андрей Гюров евентуално да обяви кандидатурата си, а Илияна Йотова да съобщи името на кандидата за вицепрезидент. Все още се очаква и какво ще направи ГЕРБ.

„Вчерашното изявление на господин Борисов, че ГЕРБ няма да участват на олимпийския принцип, за да не се явят на балотаж, на мен ми прозвучава абсурдно. Няма президент в България, който да е печелил от първи тур. Мисля, че господин Борисов си създава едно доста добро алиби, за да не участва ГЕРБ на тези избори”, коментира Емилия Милчева. „Президентските избори за ГЕРБ никога не са били голяма цел. На мен по-вероятно ми се струва ГЕРБ да играе „пас”, каза още тя.

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Според нея е много важен въпросът кой ще стигне до балотажа. „Госпожа Йотова е сочена за фаворит. Много е важно кой ще бъде вторият. Това ще покаже коя е опозицията в България. Ако е Андрей Гюров, това отива отвъд президентските избори, тъй като показва, че има една проевропейска алтернатива”, каза Емилия Милчева.

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Според Александър Сиди е също много интересно е кой ще е вицепрезидент на България. „За мен всичко друго е почти ясно и почти видимо”, каза Сиди.

„Отказът на ГЕРБ да участва на тези избори е лично спасение на Борисов. Защото ако участва, неговата партия ще слезе с още едно стъпало надолу. След като загуби катастрофално последните избори, сега ще се види, че има още по-голям отлив на гласове от ГЕРБ. Ако участва с партиен кандидат, няма никакъв шанс”, каза Сиди.

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Според Кристиян Шкварек няма как гласовете на ГЕРБ да отидат при Андрей Гюров.

„И за ГЕРБ ще бъде много по-голяма катастрофа да подкрепят Гюров, отколкото да не участват въобще с този кандидат”, смята Шкварек. „Ако изберат да подкрепят Гюров, те директно ще обидят една четвърт от избирателите си. Просто ще ги изгонят. Ако просто не участват, може би ще разочароват, че нямат, че не участват в някаква малка част, но тя ще е по-малка”, каза Шкварек.

„Подкрепа за Гюров ще бъде катастрофална за ГЕРБ. Просто отиваш и казваш на своите хора: „Отидете, подкрепете тези, които ни чегъртаха, арестуваха”, каза Шкварек.

Според него обаче, ако се стигне до балотаж между Йотова и Гюров, означава „да избираме между класическо ляво и модерно ляво”.

Тримата събеседници коментираха и ареста на екоактивистката Гергана Петрова в Струмяни.

„Това е типичен пример за тези хора, които наричат себе си „умни и красиви“. Създадоха си един скандал”, каза Александър Сиди. „Както винаги, когато се намеси умно-красивата общност, вместо да изпишат вежди, изваждат очите. На практика в случая махнаха собствения си, поставен от тяхното правителство, директор на ОДМВР Благоевград”, каза Сиди. Той смята, че скандалът е преекспониран.

„Аз много се радвам, че господин Сиди разширява умно-красивата общност до село Струмяни”, коментира Емилия Милчева. Според нея ако не я бяха изтикали, Гергана Петрова щеше да зададе неудобни въпроси извън контролираната среда.

„Винаги такива инциденти се случват, защото някой се престарава. Едва ли отгоре някой е казал: „Ходете, арестувайте я". Естествено, че това е провокация, но задачата на опозицията е да провокира властта и да се опита да я изкара от равновесие и да я хване в една конфузна ситуация. На тях задачата им е да го правят”, каза Шкварек.

И според него нищо нямаше да стане, ако не беше арестувана.

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Редактор: Ина Григорова