Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани от делегатите на Националното събрание на партията на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков. В този час ГЕРБ провежда националното си събрание в Националния дворец на културата в София. В събранието участват 700 делегати.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира позицията на партията за предстоящите президентски избори и възможността за участие в коалиции с политически формации с различна идеология. Той призна, че ГЕРБ е претърпяла политически щети от подобни коалиции, но подчерта, че партията си е извлякла необходимите поуки. "Да, влязохме в коалиции с наши идеологически противници. Аз ГЕРБ го създадох, за да се бие с БСП. Влязохме в коалиция с леви партии, но това беше след поредица от избори. Понесохме щети и си имаме си поуки. Сега освен да бъдем себе си и всички нови, които ще поемат, ще бъдат себе си. Такива сме били винаги. Ние ще участваме там, където трябва да бъдем първи, а не дали ще отидем на балотаж. В една битка ние ще победим", каза той.

Бойко Борисов: Без обединение вдясно партийните кандидати нямат шанс срещу Илияна Йотова

Борисов определи кандидатурата за президент на Илияна Йотова като "изключително силна". "Тя надигра всички политици, когато отиде и обяви самостоятелно кандидатурата си с инициативен комитет. Йотова принуди "Прогресивна България" да се залепи до нея, без да има шанс да издигне свой кандидат", допълни лидерът на ГЕРБ.

От своя страна бившият член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ Делян Добрев подчерта, че освобождаването му от Изпълнителната комисия не означава, че напуска ГЕРБ. Той обясни, че решението е свързано със законовото изискване членовете на управляващ орган на политическа партия да не се занимават с бизнес.

По думите му партията трябва да издигне собствен кандидат за предстоящите президентски избори. „Ако Гюров е десният кандидат, аз се обзалагам, че няма нито един човек в ГЕРБ да гласува за него. Гюров би получил максимум между 200 и 250 хиляди гласа”, добави той.

Бойко Борисов: Има време за президентските избори, първо трябва да „рефрешнем“ ГЕРБ

Добрев заяви, че при собствена кандидатура ГЕРБ може да стигне до балотаж. Като свои фаворити за президентската номинация той посочи кмета на Бургас Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. „Всеки от първи ред тук става за президент. И не само на първия ред, а половината от вас”, каза бившият член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ.