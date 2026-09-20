Иран твърди, че е получил информация за подготовка на нови американски действия срещу страната с подкрепата на някои държави от региона. На този фон Техеран предупреди, че евентуална атака ще предизвика продължителни ответни удари срещу американски бази и интереси в Близкия изток.

Според изявление на централното командване на Ислямската република държавите от региона, които окажат подкрепа за американски действия срещу Иран, ще бъдат разглеждани от Техеран като страни в конфликта.

Техеран поставя условия за Ормузкия проток, Тръмп отказва преговори

Напрежението остава високо и около Ормузкия проток. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че стратегическият воден път няма да бъде отворен отново, докато условията на Техеран не бъдат изпълнени и Съединените щати не спазят поетите ангажименти.

По думите му поставянето на избора като „война или преговори“ е погрешно. Галибаф заяви, че Иран трябва да се противопоставя на противниците си със сила, а когато настъпи подходящият момент, да използва дипломацията, за да затвърди постигнатото. Той посочи още, че Техеран вече е предал своите условия чрез посредници.

Иранският представител по сигурността Мохсен Резаи съобщи пред „Ал Джазира“, че сред условията за възобновяване на преговорите със САЩ са прекратяване на военните действия по всички фронтове, размразяване на ирански финансови средства и прекратяване на морската блокада. По думите му консултациите с посредници от Катар и Пакистан продължават, а Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп.

Паралелно с това между Иран и САЩ възникна нов спор за ситуацията в Ормузкия проток. Говорителят на иранските въоръжени сили Аболфазл Шекарчи отхвърли твърдение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), че американските сили са подпомогнали транспортирането на повече от 1 млрд. барела петрол през протока през последните месеци. Той определи информацията като „невярна и нелепа“ и заяви, че инициативата в стратегическия воден път остава в ръцете на иранските въоръжени сили.

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Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър от своя страна заяви, че американските сили са оказали координирана защита при преминаването на повече от 2000 търговски кораба през протока. По думите му през Ормуз са били транспортирани над 1 млрд. барела суров петрол от партньорите на САЩ в Персийския залив, докато Иран не е успял да изнесе петрол заради американската блокада.

Редактор: Цветина Петкова