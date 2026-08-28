Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност (ВСНС) на Иран Мохсен Резаи заяви, че посредниците са поискали от Техеран да изложи условията си за повторно отваряне на Ормузкия проток и че Ислямската република подготвя списък. Той заяви чрез преводач в интервю за ливанската телевизия „Ал Манар“, че условията включват прекратяване на войната в региона. Същевременно Резаи заяви, че „Иран се е съгласил с Оман за коридор за корабоплаване през пролива, като части от него ще се намират в омански и ирански води”. “Корабите ще преминават през определен централен канал, ако САЩ изпълнят условията на Иран“, уточни той.

По време на интервюто секретарят на ВСНС също така определи като лъжливи съобщенията за потенциален заговор за убийство на най-малкия син на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Иран постави условия за Ормузкия проток, Тръмп: Водим „полупреговори“

По-рано тази седмица Тайните служби на САЩ заявиха, че са запознати с видеозапис, излъчен от иранската държавна телевизия, в който се обсъжда потенциален заговор за убийството на най-малкия син на президента на САЩ Доналд Тръмп - Барън.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не преговаря с Техеран, тъй като САЩ се фокусират върху икономическото въздействие спрямо Иран. Същевременно той обеща да санкционира страните, които правят бизнес с Ислямската република. „Не искаме да говорим с тях. Не търсим да се срещаме или нещо подобно“, заяви Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, говорейки за Иран.

Иран отново затвори Ормузкия проток

По-рано през деня говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че икономическата кампания на САЩ ще продължи, докато Иран не реши да преговаря по смислен начин. „Сега водим операция „Икономически изгнаник“, за да унищожим икономиката им“, заяви Левит пред “Фокс Нюз”. „В момента не се водят преговори и това ще продължи, докато президентът не почувства, че може би те ще седнат на масата за преговори по смислен начин... Президентът, разбира се, продължава да запазва всички варианти на масата”, допълни тя.

На допълнителен въпрос дали ще накаже Русия за продължаването на бизнес с Иран, Тръмп отговори: „Зависи. Мисля, че Русия се държеше доста добре, що се отнася до Ормузкия проток, и трябва да разберете: всичко, което правят те, ние също го правим“.

Тръмп: Иран искаше да затвори Ормузкия проток, но не може да ни изнудва

След това, когато го попитаха дали ще санкционира китайски банки за бизнес с Иран, Тръмп отговори: „Кой каза, че не го правя? Не знаете дали го правя. Не е нужно да обявявам всичко, нали?“.

Редактор: Станимира Шикова