Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Иран „не може да изнудва“ САЩ, след като Ислямската република обяви, че ще възобнови блокадата на Ормузкия проток, предаде "Франс Прес".

Иран отново затвори Ормузкия проток

„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран. „Те не могат да ни изнудват“, добави американският президент.

Тръмп каза още, че е имало „много добри разговори“, целящи трайно прекратяване на военните действия в Близкия изток. „Всъщност нещата вървят много добре и ще знаем повече до края на деня. Разговаряме с тях и заемаме твърда позиция“, заяви той.

