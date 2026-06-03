Инцидентът в Русе, при който двегодишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка в пешеходна зона, отново постави на дневен ред въпроса за безопасността при управлението на този тип превозни средства. Макар детето да се е разминало без сериозни травми, случаят предизвика остра обществена реакция и възобнови дебата за контрола върху тротинетките, увеличаване на санкциите за нарушителите и отговорността на институциите.

Още при първоначалния преглед в болница лекарите не са установили тежки наранявания. Въпреки това са били направени всички необходими изследвания, за да се гарантира, че състоянието на детето е добро. Най-силната реакция обаче предизвиква не само самият удар, а поведението на участниците в инцидента.

Тротинетка помете 2-годишно дете в Русе

Особено възмущение предизвиква фактът, че след удара водачите са напуснали мястото.

Впоследствие двамата, возили се на тротинетката, са установени. Момчето, управлявало превозното средство, което е ударила детето, е на 16 години. Поради възрастта му случаят ще бъде разгледан от Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Вторият участник е на 15 години, като за него е съставен акт на родителите.

Освен това от днес започва специализирана едномесечна акция за контрол в пешеходните и парковите зони на града. Вече има съставени десетки актове.

Според общинския съветник от ГЕРБ Росица Кръстева обаче проблемът не е в липсата на правила, а в липсата на ефективен контрол върху тяхното спазване. „През 2024 година бяхме инициатори на промени в общинската наредба, с която ограничихме скоростта на тротинетките и ги забранихме изцяло в пешеходните зони“, припомни тя.

Според нея последният случай показва, че мерките на практика не работят достатъчно ефективно. „Този тежък инцидент ясно ни показва, че на хартия работата изглежда свършена, но няма контрол върху приетите мерки. Контролът трябва да бъде безкомпромисен и ежедневен. Когато родител или пълнолетен е закупил тротинетка за хиляди левове, санкция е изключително ниска“, заяви Кръстева.

Според нея са необходими и промени в националното законодателство, които да дадат повече правомощия на местните власти.

Подобна позиция изрази и общинският съветник Светлозар Симеонов. Той определи видяното на записите като шокиращо. „Видяното направо ме ужаси. Контролът не трябва да бъде кампаниен. Ще настоявам това да стане целогодишно, ежедневно, особено в пешеходните зони, които събират най-много граждани“, посочи Симеонов.

Той не изключва и по-радикални решения, ако настоящите мерки не дадат резултат. „Ще искам законодателна промяна, която да даде повече правомощия на общините сами да решават трябва ли да има индивидуални електрически превозни средства или не“, добави той и уточни, че това включва и възможност за пълна забрана.

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Според общинските съветници много от собствениците на електрически тротинетки не познават правилата, а родителите често не осъзнават отговорността, която носят, когато предоставят подобно превозно средство на непълнолетни.

„Всеки родител, който е решил да закупи такова превозно средство на детето си, трябва да се замисли дали то е запознато със закона и дали е гарантирана безопасността както на него, така и на останалите граждани“, коментира Симеонов.

От своя страна Росица Кръстева, която е и лекар, напомни, че възпитанието и обучението са важни, но не могат да заменят ефективния контрол: „Обществото е важно, родителите са важни, но това е дълъг процес и не отменя необходимостта от много строг контрол“.

Паралелно продължава и работата по идеята за регистрация на електрическите тротинетки по подобие на автомобилите. По информация на Националното сдружение на общините и институциите се обсъждат варианти за създаване на единна система за идентификация чрез регистрационни номера, стикери или други механизми за проследяване и контрол.

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