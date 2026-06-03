Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-тата държава в ЕС, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит.

Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове.

Очаква се стартът на процедурата на ЕК срещу България заради свръхдефицит

Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции - глоби или безлихвени депозити до 0.5% от БВП.

Редактор: Ивета Костадинова