В нумерологията числото 6 е въплъщение на сърцето, символ на любовта, хармонията и отговорността - думи, които описват и бракосъчетанието. На днешната дата 26.06.2026 г. са подчертани особено силно, защото числото ѝ е 6, което се свързва с енергията за деня. Освен това датата е и повтаряща се – все причини, поради които влюбените избират точно днес да кажат заветното „Да!“.

„Най-вероятно всеки има собствен мотив, но традиционно подобни дати са много предпочитани“, каза Любомир Ковачев, директор на "Столичен дом за радостни обреди".

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В София има 5 работещи ритуални зали и 1 допълнителна. Сключените бракове само до обяд са 68, което е в пъти повече от останалите дни. За сравнение в понеделник за всички зали в града са били записани 7 сватби. Но най-натовареният ден е бил 6-ти юни с рекордните 98 сватби, за които е трябвало да се отвори допълнителната зала с допълнителни екипи.

Ковачев посочи, че повечето сватби, насрочени за днес, са били запазени от миналата година.

Всички двойки имат специфични виждания за своя ден и от обредните домове се стараят да направят деня специален. Директорът допълни, че правят и рок сватби, и джаз сватби, каквото пожелаят младоженците, за да се случи мечтаният им ден.

Редактор: Цвета Лазаркова