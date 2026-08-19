Водата от две обществени чешми около Враца не е годна за пиене, показват данните от лабораторен контрол, извършен от Регионалната здравна инспекция във Враца.

Отклонения от нормите са установени на чешмата при плажа на река Лева и на чешмата в началото на пътя за пещера Леденика, предават кореспондентите на БТА Мая Ценова и Лиляна Рашкова. При изследванията водата от двата водоизточника не отговаря на показателите „коли титър“ и „общ брой микроорганизми при 37 градуса“. От РЗИ – Враца са препоръчали да бъде извършена дезинфекция с биоцид.

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Община Враца ще постави предупредителни табели на двете чешми и апел водата от тях да не се използва за пиене и за приготвяне на храна.

От Здравната инспекция съобщиха, че не контролират обществените водоизточници около Враца, разположени в района на село Згориград, плажа на река Лева, началото на пътя към пещера Леденика и Трудовашката чешма. За да бъдат контролирани като местни обществени водоизточници, Община Враца трябва да подаде заявление за регистрация на обект с обществено предназначение в РЗИ – Враца. След регистрацията водоизточниците ще бъдат проверявани четири пъти годишно.

Редактор: Цвета Лазаркова