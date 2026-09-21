Престъпни банди в Швеция наемат деца за извършването на тежки престъпления - дори за убийства. Непълнолетните рискуват значително по-малко, получават по-леки наказания, а в някои случаи остават на свобода. Затова властите приеха закон, с който свалиха възрастта за поемане на наказателна отговорност от 15 на 14 години. Сега искат да я направят 13 години, но се сблъскват с твърде голяма съпротива.

Шведският премиер Улф Кристершон има основание да отчете спад на престъпността в страната през четирите години, откакто е начело на правителството. „Имаме 75% спад на престрелките, свързани с престъпни банди“, твърди премиерът на Швеция Улф Кристершон.

В същото време обаче се увеличава броят на непълнолетните, които биват принуждавани да извършват престъпления за тези банди. За да ограничи въвличането на деца в престъпността, правителството реши и 14-годишни да могат да получават ефективни присъди. Мярката предизвика спорове, а според много експерти тя няма да доведе до желания резултат.

Швеция свали възрастта за наказателна отговорност на 14 години за тежки престъпления

„Това не е превенция. Това е наказание и по никакъв начин не е проактивен подход“, посочва изследователят на младежката престъпност Ева-Лота Нилсон.

В последното си изследване Ева-Лота Нилсон пита уязвими младежи какво би променило живота им. Отговорът им е: повече подкрепа и насоки от възрастни, както и по-активно участие на родителите.

В Йевле, северно от Стокхолм, социалните работници се опитват да прилагат именно такъв подход. Градът беше потресен миналата година, когато 13-годишен наемен убиец, за когото се твърди, че е бил нает от голяма престъпна организация, застреля шестима души на улицата.

Затова служители като Расмус Аксман и екипът му смятат, че е изключително важно да бъдат постоянно сред хората и на същите места, където се извършва вербуването.

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„Имаме места, за които знаем, че там се вербуват деца. Връзките, които сме изградили, ни дават информация и ни помагат да преценим кой има нужда от помощ и как можем да действаме“, твърди Расмус Аксман, който е социален работник в Йевле.

Ключът е да стигнат до децата още по-рано, преди престъпните групи да успеят да ги привлекат. „Работим с деца на 10, 11 и 12 години, защото трябва да изградим връзка с тях възможно най-рано“, допълва Аксман.

Колегата му Умару Камара казва, че целта им е да прекъснат връзката между децата и престъпните групи: „Опитваме се наистина да ги изолираме. Това е, което трябва да направим“.

Този подход е помогнал на един от младежите, който не иска самоличността му да бъде разкрита. Днес той е на 20 години, но когато е бил на 13, животът му е можел да поеме в съвсем друга посока. „Ако си на 13 и си мислиш: „Добре, парите и момичетата могат да бъдат нещо готино...“ Всеки път, когато направех нещо нередно, те идваха при родителите ми и говореха с тях, а после родителите ми говореха с мен. Тогава това много ме дразнеше. Вървях по пътя към престъпността, но те ми помогнаха“, разказва младежът, пожелал анонимност.

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Днес той има работа, кола и бъдеще и, както сам казва, печели парите си по честен начин. Но за всяка подобна история престъпните групи продължават да намират начини да достигат до децата.

„Получаваме много сигнали от футболните треньори. Те ни казват: „По-възрастни момчета идват да се срещат с тези деца след тренировките“, твърди Умару Камара, който е социален работник в Йевле.

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„Ако сте на футболното игрище, и ние ще сме там. Ако сте на битака, когато има празник в града, и ние ще сме там. Искаме да сте наясно, че ви виждаме – и вие ще ни виждате. Оставете тези деца на мира“, допълва Камара.

Екипът от Йевле не вярва, че новата политика - 14-годишни да бъдат изпращани в затвора, ще реши проблема с младежката престъпност в Швеция. Но се надява, че подходът, който прилага, ще даде резултат.

Редактор: Станимира Шикова