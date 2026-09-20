Снимка: Стопкадър, NOVA
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Малко по-рано до главното летище на саудитската столица бяха забелязани пламъци и гъст дим
Йеменските хути обявиха, че са атакували обекти в саудитската столица Рияд с ракети и дронове. Малко по-рано до главното летище на града бяха забелязани пламъци и гъст дим. Според хутите са били атакувани и съоръжения на държавната петролна компания в град Янбу на Червено море. Градът е ключов център за износ на саудитски петрол.
Миналата седмица хутите атакуваха ключов тръбопровод в Саудитска Арабия. Това намали износа на петрол и допълнително увеличи цената му на световните пазари.
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А Турция заяви, че е готова да помогне на Саудитска Арабия за военните операции като част от новоподписания военен договор между Анкара, Рияд и Исламабад.
"На този етап, като членове на Алианса от Мека, следим внимателно ситуацията. Водим определени консултации, които не са публични. Възможно е да възникнат военни нужди - по-конкретно свързани с определени технически въпроси. За нас няма да е трудност ги посрещнем", заяви министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан.Редактор: Ивета Костадинова
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