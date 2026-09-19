В Албания живее българско малцинство, официално признато през 2017 г., но за много от хората медицинската помощ остава трудно достъпна. За четвърта поредна година фондация „Българска памет“ организира медицинска мисия, в която едни от най-добрите български специалисти оставят кабинетите си и пътуват до село Мала Преспа, високо в планината край Преспанското езеро.

Сред хората, които чакат за преглед, е Дита. Тя работи на полето, но от години страда от болки в ръцете и костите. На въпроса как се справя, отговаря: „Животът е работа по нивата, какво да работим друго? Нищо. Не можем. Болят ме костите, ръцете. Тук не ни дават помощ.“ При прегледа лекарите установяват синдром на Рейно. „Много работиш!“, казва проф. д-р Златимир Коларов. Специалистът признава, че случаят го е разтърсил: „Мога да ѝ помогна, но трябва да я приема в София.“

Електронен портал събира всички свободни позиции за млади лекари

Медицинската мисия не приключва с прегледите. Д-р Милен Врабевски, председател на фондация „Българска памет“, разказва, че част от пациентите продължават лечението си с подкрепата на екипа. „Това не са просто едни прегледи, ние продължаваме лечението на тези хора след това. Откриваме много важна част от патологията тук при местните хора и продължаваме лечението с хоспитализации в Албания и когато не може, тогава в България и го заплащам аз. И няколко човека успяхме да спасим съвсем навреме“, казва той.

За проф. Иво Петров мисията е и въпрос на отговорност към сънародниците извън България. „Една от нашите мисии като лекари е да помагаме. И очевидно населението тук има нужда от помощ. За съжаление България е изоставила сънародниците ни извън границите на България. Имат нужда хората от помощ и ние се опитваме да им я дадем“, казва той. До него е д-р Кристиян Аргир - българин от Албания, който днес е негов ученик в България. „Не си го представях и това може би беше Божа сила, късмет. Вече ще се местя в София да живея и случайно се запознавам с професора не в България, а в Албания“, разказва той.

Повече вижте във видеото.