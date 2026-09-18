Централната избирателна комисия трябва да положи усилия да бъде малко по-прозрачна и малко по-публична. Това бяха заявките на всички кандидати за членове на ЦИК, които са настоящи членове. Това заяви бившият председател на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS във връзка с подготовката на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Алексиева посочи, че вижда определено забавяне в работата на Комисията.

„От една страна, това, че ние не чуваме нищо за ЦИК, е добра новина, защото, когато чуваме нещо в публичното пространство, то обикновено е скандал. В този смисъл скандали няма, но на мен ми се струва, че ЦИК малко се забавя, и го казвам възможно най-добронамерено”, заяви Алексиева.

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„Решението на Народното събрание за насрочване на изборите се случи в края на месец юли и от подготовката е минало повече от половината от времето, а остава по-малко от половината до самите избори. ЦИК трябва в 7-дневен срок от решението на НС да открие процедура за машинното гласуване и към днешна дата ние трябваше да имаме вече план как ще се реализира това машинно гласуване. Като избиратели трябваше да знаем как ще се гласува и как ще се отчитат гласовете“, посочи тя.

„Гражданите, пък и ние, хората, които наблюдаваме работата на ЦИК, имаме нужда от сигурност и яснота как ще се гласува и как ще се отчитат гласовете, така че да проверим дали гласът е защитен, дали няма двойно гласуване, дали тайната на вота е гарантирана, дали случайно няма проблем в софтуера и други такива въпроси“, отбеляза бившият шеф на ЦИК. „Комисията решава, че ще приеме решения. Време е вече да приеме тези решения, за да знаем ние в кои случаи как ще се действа. И е хубаво да има единен стандарт“, добави тя.

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По думите ѝ другото, с което се бави ЦИК, е обучителното звено. „РИК вече са назначени. И оттук насетне предстои тяхното обучение. Нямаме яснота кой по какви материали ще ги обучава, ще им издава ли сертификати и, ако да, през какъв тест ще минат и какъв резултат трябва да получат, за да получат сертификат. Не би трябвало лица без сертификати да са членове на секционни и районни избирателни комисии“, коментира Алексиева.

„Бих ги посъветвала да отворят рубриката „Въпроси и отговори“, която е традиционна рубрика на страницата на Централната избирателна комисия. Така и ЦИК няма да бъде натоварена с излишна работа да отговаря на всяко отделно писмо, а и всички ние ще знаем какви са принципните решения на ЦИК“, каза още тя.

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Редактор: Ивета Костадинова