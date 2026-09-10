Само една компания е заявила участие в обществената поръчка на Централната избирателна комисия за осигуряване на машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври. Документи е подала единствено фирмата „Сиела Норма“.

От ЦИК са поканили компанията да представи ценови предложения по двете обособени позиции в процедурата.

ЦИК търси изпълнител за машинния вот, поръчката е за 10,3 млн. евро

Първата обхваща цялостната техническа подготовка на машините за вота. Тя включва профилактика и ремонт на устройствата, осигуряване на резервни части и консумативи, диагностика, инсталиране на операционната система и необходимия софтуер, както и параметризиране и окомплектоване на машините. Предвижда се също техническа поддръжка по места преди и в изборния ден, както и функционирането на специализиран център за реакция при възникнали проблеми.

Втората позиция е свързана с логистиката. Тя включва транспортирането на машините до избирателните секции в страната и необходимото логистично обслужване преди и след изборния ден.

Редактор: Цветина Петкова