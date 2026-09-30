От 21 септември е в ход извънредна проверка на Комисията в „Топлофикация София“ ЕАД по повод зачестили жалби от граждани и информация в медиите за системна липса на топлоподаване на територията на София. Това посочват в позиция от КЕВР във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева за многобройни аварии в източните квартали на столицата, които надхвърлят установените 48 часа за отстраняване на непредвидени аварии. Проверката касае периода от края на отоплителния сезон 2025/2026 г. до 15 септември и е назначена със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски.

Целта на проверяващия екип е да установи, по документи и на място, дали „Топлофикация София“ ЕАД е допуснала нарушения на издадените ѝ от Комисията лицензии, както и на Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му. Предмет на проверка са и евентуални нарушения на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти на град София.

Заради зачестилите аварии: КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София”

В изпратено писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД председателят на КЕВР е изискал предоставянето на цялостната документация за всички аварийни и планови прекъсвания на топлоподаването /причини, дата, час, продължителност/, извадки от работния дневник с вписани данни за всяка една от авариите. За всеки конкретен случай дружеството трябва да даде подробно описание и да извърши анализ на причините, довели до забавяне възстановяването на топлоснабдяването.

Поставен е и въпросът относно обезщетяване на засегнатите клиенти. Регулаторът е изискал „Топлофикация София“ ЕАД да анализира и да мотивира какви са нормативните основания за начисляване на компенсации за прекъснато топлоснабдяване.

Авария остави без парно и топла вода част от София

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на КЕВР. При констатирани нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на качеството на предоставяните услуги на клиентите на столичното топлофикационно дружество.

Припомняме, че в началото на тази година Комисията извърши друга извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка с аварийни спирания на топлоподаването. С решение от 17 април регулаторът задължи дружеството да изплати неустойки на 6197 клиенти, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа след аварийни спирания на отоплението и горещото водоснабдяване. Засегнати бяха потребители от столичните квартали „Люлин-6, „Младост-3“, "Дианабад" и „Полигона“. За всеки клиент дружеството беше задължено да изчисли и да заплати индивидуална неустойка, в зависимост от недоставената топлинна енергия за периода на закъснението след 48-ия час.

Редактор: Станимира Шикова