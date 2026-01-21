Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на „Топлофикация София“, съобщиха от енергийния регулатор.

Проверката е назначена във връзка с подаден сигнал от омбудсмана Велислава Делчева за зачестили аварийни спирания на отоплението и топлата вода в столицата.

Аварии оставиха „Люлин” и още няколко квартала в София без парно

След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на КЕВР. При установяване на нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.

Редактор: Ивета Костадинова