Тя е назначена по сигнал, подаден от омбудсмана
Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на „Топлофикация София“, съобщиха от енергийния регулатор.
Проверката е назначена във връзка с подаден сигнал от омбудсмана Велислава Делчева за зачестили аварийни спирания на отоплението и топлата вода в столицата.
След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея, който ще бъде обсъден на заседание на КЕВР. При установяване на нарушения от страна на топлофикационното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки.
