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Тазгодишното издание бележи увеличение в броя на посетителите спрямо същия период миналата година
Повече от 3 милиона и 800 хиляди души вече са посетили най-големия фестивал на бирата в света - Октоберфест в Мюнхен. Тазгодишното 191-во издание бележи увеличение в броя на посетителите спрямо същия период миналата година, когато те са били 3,5 милиона. Празненствата в баварската столица започнаха на 19 септември и ще продължат до 4 октомври.
Халба бира за 15 евро: Октоберфест отвори врати
Огромните шатри, някои от които с размерите на индустриални складове, могат да поберат до 10 000 души. Сред най-популярните традиционни ястия, които се сервират в тях, остават печеното пиле и прочутият братвурст.
Както всяка година, цената на бирата остава сред най-обсъжданите теми. Този път една халба струва между 14,80 и 15,90 евро.
Трескава подготовка тече за Октоберфест
Властите споделиха и статистика за осуетените опити за кражба на стъклени халби. Към днешна дата техният брой възлиза на приблизително 52 000.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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