В Мюнхен тържествено откриха Октоберфест. Новият кмет на града проби бурето с бира и даде начало на фестивала. Халбата струва между 15 и 16 евро. Но високите цени едва ли ще уплашат посетителите. Очаква се да дойдат между 6 и 7 милиона души. Фестивалът се провежда от 19 септември до 4 октомври и както всяка година представлява най-голямата обществена проява в Германия.

Трескава подготовка тече за Октоберфест

Редактор: Габриела Павлова