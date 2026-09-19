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Новият кмет на града проби бурето с бира и даде начало на фестивала
В Мюнхен тържествено откриха Октоберфест. Новият кмет на града проби бурето с бира и даде начало на фестивала. Халбата струва между 15 и 16 евро. Но високите цени едва ли ще уплашат посетителите. Очаква се да дойдат между 6 и 7 милиона души. Фестивалът се провежда от 19 септември до 4 октомври и както всяка година представлява най-голямата обществена проява в Германия.
Трескава подготовка тече за ОктоберфестРедактор: Габриела Павлова
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