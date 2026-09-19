Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза срещу Германия в осминафиналите на Европейското първенство. Двубоят започна в 19 часа в събота в София, а при успех националите ще срещнат Полша на четвъртфиналите.

„Лъвовете“ стигнаха до елиминациите след драматичен завършек на груповата фаза. На 16 август тимът на Джанлоренцо Бленджини победи европейския шампион и лидер в световната ранглиста Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) пред повече от 13 000 зрители.

България победи световния шампион Полша с 3:2 гейма на Европейското първенство по волейбол

България загуби първия гейм, а във втория заличи пасив от шест точки и след истинска битка изравни с 31:29. Националите поведоха след 25:23 в третата част, но Полша върна равенството и изпрати мача в тайбрек. Там българите имаха пет точки аванс, допуснаха обрат и дори се изправиха пред мачбол за съперника, преди Александър Николов да поведе отбора към драматичното 20:18.

Николов завърши впечатляващия двубой с 36 точки, 34 от които в атака. Денислав Бърдаров добави 24, а капитанът Алекс Грозданов - 12. Победата донесе на България още 11,83 точки за световната ранглиста и затвърди деветата позиция на националите.

Въпреки успеха срещу Полша България завърши трета в групата и получи за съперник Германия, която в момента е 11-а в световната ранглиста.

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (СНИМКИ)

Поляците вече си осигуриха място на четвъртфиналите след категорично 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) срещу Латвия. Така при победа над Германия България ще получи възможност за нов сблъсък с европейския шампион.

Редактор: Цветина Петкова