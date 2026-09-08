Григор Димитров отново ще играе за България в Купа „Дейвис“. Новината беше потвърдена официално от президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков, който обяви, че най-успешният ни тенисист ще бъде част от националния отбор за важния сблъсък с Дания.

Завръщането идва след 15-годишно отсъствие на Димитров от състава ни в турнира и според ръководството на федерацията сериозно увеличава шансовете на България за успех.

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„С удоволствие съобщавам голямата новина за Григор. Той ще играе за България и с него шансовете ни за победа стават значително по-сериозни“, заяви Тиков на специална пресконференция.

Президентът на федерацията благодари на Димитров и екипа му за решението да се включат в националния отбор точно за двубоя срещу Дания. „Само му пожелавам да е здрав и да няма контузии, за да може не само да помогне на България, но и да се върне на мястото, което му е отредено“, допълни Тиков.

Включването му дава сериозен тласък на българския състав преди един от най-важните му двубои в Купа „Дейвис“, а срещата с Дания ще отбележи дългоочакваното завръщане на Димитров с националната фланелка.

Редактор: Цветина Петкова