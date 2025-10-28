Григор Димитров се завърна победоносно на последния за годината турнир от сериите „Мастърс 1000“ в Париж. След 112 дни извън игра заради контузия бившият номер 3 в световната ранглиста спечели двубоя срещу Джовани Мпечи Перикар с 2:0 сета и се класира за втория кръг на надпреварата. Часове преди началото на турнира във френската столица Гришо даде ексклузивно интервю за NOVA. Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти и разкри плановете си за следващия сезон.

Радваш ли се, че отново си в твоята естествена среда – в чисто професионален план? Изглежда се чувстваш добре.

Да, важно е, защото когато се отдалечиш от спорта или от каквото и да било друго, никога не е лесно да се върнеш обратно. По принцип винаги съм гледал да съм с единия крак в работата си, но за първи път ми се случи да се отделя напълно от нея. Което всъщност беше хубаво. Добре ми подейства.

Подейства ти добре в личен план?

Да, като цяло. От психологическа и физическа гледна точка имах едно спокойствие, което за мен беше много важно. Мисля, че от 2018 г. не съм прекарвал толкова дълго време извън корта. Осъзнах колко бързо минава времето. Особено след първия месец бях толкова зает, както никога досега. Стана ми странно колко различно може да бъде ежедневието. Но нямах търпение да се върна обратно.

Смени ли някои приоритети през този период?

Да, разбира се. Основната ми цел беше възстановяването. Рехабилитацията беше изключително важна за мен – всеки ден правех упражнения, но не исках да бързам прекалено много.

Защо избра да се върнеш именно сега в Париж, а не изчака края на сезона и да започнеш следващия?

Тренирах сериозно и в един момент просто усетих, че тялото ми е готово. Подготовката за турнир никога не е лесна. Но когато усещаш, че можеш – трябва да се върнеш.

Този период накара ли те да помислиш да промениш нещо в подготовката си – физически, технически, тактически?

Всичко! След първия месец от контузията напълно изключих тренировките, исках само спокойствие. С времето обаче започнах да усещам какво ми липсва и какво трябва да променя. Лятото беше чудесно – пътувах, посетих места, на които никога не съм бил извън турнирите. Постепенно, когато започнах да се чувствам по-добре, ми дойдоха нови идеи – и за екип, и за начина, по който тренирам.

Би ли коментирал решението си да се разделиш с Джейми Делгадо?

Решението, честно казано, беше лесно и за двама ни. Няма никакви лоши чувства. Просто нямаше смисъл да продължаваме, когато пътищата ни се разминаха. Това са нормални неща между играч и треньор.

Обмисляш ли вече промени в отбора си?

Да, трябваше да седна с екипа и да обсъдим какво искаме да направим следващата година. Първото нещо, което ще променя, е календарът – вероятно ще играя на по-малко турнири. Физическата подготовка също ще бъде приоритет. Тактически може да има малки промени, но технически вече е трудно да се променя нещо съществено.

Избрал ли си вече нов треньор?

Засега не. Имаме още малко време до подготвителния период. Скоро ще стане ясно. Няма какво да крием. Треньорът е изключително важен, защото прекарваш с него огромна част от времето си. В момента съм в позиция, в която имам свободата да решавам спокойно.

Разкажи малко повече за фондацията си. Работите активно, има добър отзвук в България. Ще продължиш ли да бъдеш пряко ангажиран?

Да, разбира се. За мен фондацията винаги е била приоритет. Винаги съм искал да давам колкото мога – не само време, но и финансова подкрепа. Вярвам, че трябва да помагаме на младите. Знам какво е чувството да започваш от нулата, и винаги съм искал да върна обратно това, което съм получил. Радвам се, че вече има деца, които подкрепяме, и вярваме в тях. С времето ще мога да отделям още повече внимание на този проект. За мен това е важно – не само от спортна гледна точка, но и от човешка. Радвам се и на разговорите с родителите – често и те имат нужда от подкрепа и насоки. Искам и двете страни – децата и родителите, да вървят заедно в този процес.

Цялото интервю гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова