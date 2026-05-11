Първият българин, участвал в престижното състезание Джиро д'Италия, Николай Михайлов, коментира пред Gong.bg горещите теми около провеждането на етапите от надпреварата на родна земя. Опитният състезател обърна внимание на най-дискутирания въпрос – паданията на част от колоездачите и състоянието на пътната настилка у нас.

Попитан дали лошият асфалт е в основата на инцидентите, Михайлов беше категоричен в своята позиция. „Относно падането, което стана вчера, защото то е най-коментирано, искам да кажа, че абсолютно качеството на асфалта не е причина състезателите да падат“, сподели той. Според него подобни ситуации са част от ежедневието в това голямо състезание и не зависят от локацията. „На база на моя дългогодишен опит и участията ми в това състезание мога да кажа, че на него постоянно стават падания, почти ежедневно, независимо дали ще карат на български асфалт, на италиански или където и да било другаде“, допълни Михайлов.

„Причината е поради несъобразената висока скорост, която състезателите развиха в този момент, защото, както видяхме, това беше на спускане, на мокър асфалт, след което имаше много остър десен завой, в който състезателите влязоха с несъобразена скорост и впоследствие видяхме какво се случи“, обясни Михайлов. Колоездачът напомни и за спецификата на професионалната екипировка: „Имайте предвид, че и професионалните велосипеди са с тънки гуми, малко по-дебели от пръст, така че сами може да си представим какво сцепление една такава гума може да има върху мокър асфалт“.

Михайлов не скри и огромното си вълнение от факта, че такова голямо спортно събитие се провежда в България. „Аз лично преживях една сбъдната мечта Джиро д'Италия да дойде в България“, сподели той. В заключение Михайлов отправи и послание към своите сънародници: „Искам да пожелая на всички българи да опитат от спорта колоездене, защото знаем, че той не е много популярен у нас, но нека му дадат шанс и да видят за какво удоволствие става въпрос. Това е един антидепресант, който трябва да се опита, защото не може да се опише“.

