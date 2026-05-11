Ски курортът ще приеме най-добрите състезатели на 16 и 17 ноември 2027 г.
Банско ще бъде домакин на два паралелни гигантски слалома от Световна купа по алпийски сноуборд и през новия сезон. През годините курортът се е доказал като много силен домакин заради перфектна организация и голям зрителски интерес. Ски курорт номер 1 на България ще приеме най-добрите сноубордисти на 16 и 17 ноември 2027 г.
Тазгодишното издание на надпреварата по традиция ще започне от Шънчжън, Китай. Финалът ще бъде във Винтерберг с паралелен слалом и надпревара за смесени отбори.
Как състезателите ни по зимни спортове изпратиха изминалия сезон
Предстоящите стартове в Банско ще са под номер 6 за Световната купа под връх Тодорка. В последният старт в България, който беше през януари тази година, Тервел Замфиров спечели първото място, а Радослав Янков завърши трети.Редактор: Дарина Методиева
