-
Движението няма възраст: как да се грижим за тялото си след 40 години
-
Силно българско представяне на Световното първенство по таекуондо
-
Боряна Калейн: От олимпийските успехи към ново начало в залата
-
Христо Гърбов и Иглика Трифонова: Култура в смутни времена
-
"Историите на Мария Йотова": Неудобната истина за Чернобил (ВИДЕО)
-
Прегрупиране или реална промяна в съдебната система: План Б на Сарафов ли е Ваня Стефанова
На специална церемония бяха отличени най-добрите
Ските закриха сезона си с много поводи за гордост. На специална церемония бяха отличени най-добрите, а сред големите акценти беше и успехът на Тервел Замфиров на Олимпиадата - постижение, което донесе силна емоция и признание за българските зимни спортове.
"В личен план ми предстои висок връх – този на медицината. Аз уча ветеринарна медицина, ще правя всичко по силите си да съчетавам нещата”, споделя Тервел Замфиров.
След тежкия инцидент: Сноубордистката Малена Замфирова вече е в България (ВИДЕО)
"Ако съм негативно настроена, това няма да ми донесе нищо положително. Мисля да се завърна в началото на следващия сезон. Засега плана е да се завърна през декември в Кортина”, заяви състезателката ни Малена Замфирова, която преживя няколко операции.
"Доволен съм и завършвам здрав, това е най-важното. Успях да се добера до подиума, което не е малко при тази голяма конкуренция”, каза сноубордистът Радослав Янков.
70 години по-късно: Среща с 93-годишна легенда на ските, която се завърна на пистата в Милано-Кортина
"Федерацията по ски изпраща изключително силен сезон с добри резултати", заяви състезателят по ски скок Владимир Зографски.
"Имаше различни моменти. Смятам, че с поглед към следавщия сезон, нещата могат да изглеждат по друг начин", каза Алберт Попов.
Федерацията по ски определи изминалия сезон като "исторически".
