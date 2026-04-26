Ските закриха сезона си с много поводи за гордост. На специална церемония бяха отличени най-добрите, а сред големите акценти беше и успехът на Тервел Замфиров на Олимпиадата - постижение, което донесе силна емоция и признание за българските зимни спортове.

"В личен план ми предстои висок връх – този на медицината. Аз уча ветеринарна медицина, ще правя всичко по силите си да съчетавам нещата”, споделя Тервел Замфиров.

"Ако съм негативно настроена, това няма да ми донесе нищо положително. Мисля да се завърна в началото на следващия сезон. Засега плана е да се завърна през декември в Кортина”, заяви състезателката ни Малена Замфирова, която преживя няколко операции.

"Доволен съм и завършвам здрав, това е най-важното. Успях да се добера до подиума, което не е малко при тази голяма конкуренция”, каза сноубордистът Радослав Янков.

"Федерацията по ски изпраща изключително силен сезон с добри резултати", заяви състезателят по ски скок Владимир Зографски.

"Имаше различни моменти. Смятам, че с поглед към следавщия сезон, нещата могат да изглеждат по друг начин", каза Алберт Попов.

Федерацията по ски определи изминалия сезон като "исторически".

