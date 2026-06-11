Световният и европейски шампион с Испания Икер Касияс е завел дело срещу португалския клуб „Порто“, като претендира за обезщетение за увреждане на здравето и преждевременно прекратяване на спортната му кариера, съобщава AS.

Бившият вратар е подал иск в португалски съд, с който настоява за 3,7 млн. евро компенсация. Той твърди, че сърдечният му проблем не е бил адекватно оценен, а клубният лекар го е уверил, че състоянието му е под контрол. Според Касияс именно прекомерното натоварване по време на тренировки е довело до инфаркта, който получава през 2019 г.

45-годишният бивш национал на Испания се присъединява към „Порто“ през 2015 г. след дълга и изключително успешна кариера в „Реал Мадрид“. С испанския гранд той печели пет титли в Ла Лига, две купи на краля, четири Суперкупи на Испания, две Суперкупи на УЕФА, три трофея от Шампионската лига и Световното клубно първенство на ФИФА.

Легендата Икер Касияс сложи край на кариерата си (ВИДЕО+СНИМКИ)

Касияс е петкратен носител на отличието „Вратар на годината“ на Международната федерация по футболна история и статистика за периода 2008-2012 г. С „Порто“ той печели титлата в Португалия и Суперкупата на страната.

С националния отбор на Испания Касияс достига върха на световния футбол – световен шампион през 2010 г. и двукратен европейски шампион през 2008 и 2012 г. През май 2019 г. вратарят получава инфаркт, а няколко дни по-късно е изписан от болница. Макар да не се завръща в официални мачове, той обявява края на професионалната си кариера след сезон 2019/2020.

Редактор: Цветина Петкова