Вратарят на Порто Икер Касияс ще сложи край на професионалната си кариера, обяви президентът на португалския клуб Нуно Пинто да Коща, само ден след като бившият страж на Реал Мадрид и Испания потвърди, че ще се кандидатира за президент на Испанската футболна федерация.

Касияс е световен шампион, двукратен европейски шампион с националния отбор, рекордьор по участия с екипа на Испания – 167. Триумфирал е във всички турнири на клубно ниво с Реал Мадрид.

38-годишният Касияс не е играл за "драконите" от миналия април, когато получи инфаркт по време на тренировка, въпреки че след оперативна намеса се възстанови. "Преди да обяви кандидатурата си, Икер Касияс дойде и ме информира за намерението си да сложи край на кариерата си", заяви Пинто да Коща пред медиите в Португалия.

Вчера Касияс официално обяви намерението си да се кандидатира за президент на Кралската футболна федерация на изборите, които трябва да се проведат през есента, където се очаква негов конкурент да бъде настоящият президент Луис Рубиалес.

