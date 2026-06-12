Най-мащабното Световно първенство по футбол в историята стартира с пищна церемония по откриването в Мексико Сити и победа на домакините Мексико над Република Южна Африка с 2:0.

Официално откриха Световното първенство по футбол 2026 в Мексико (СНИМКИ)

На легендарния стадион "Ацтека" в Мексико Сити домакините дадоха заявка за силно представяне още в първия двубой от група А. Пред погледа на президента на ФИФА Джани Инфантино мексиканците победиха Република Южна Африка с 2:0 пред препълнените трибуни.

Още в деветата минута Хулиан Киньонес откри резултата след агресивна преса и мощен удар, който не остави шанс на вратаря Ронуен Уилямс. Това се превърна в най-ранния първи гол на Световно първенство от 2006 година насам, когато германецът Филип Лам се разписа срещу Коста Рика още в шестата минута.

Започва Световното първенство по футбол

Малко след началото на второто полувреме Република Южна Африка остана с човек по-малко, след като Сфефело Ситхол получи директен червен картон за нарушение като последен в защитата. В 66-ата минута ветеранът Раул Хименес сложи точка на спора с попадение с глава за 2:0.

За нападателя това бе гол номер 46 с националната фланелка, с което той се изравни с легендата Хавиер Борхети във вечната ранглиста на Мексико. Пред него остава единствено Хавиер Ернандес - Чичарито.

В края на двубоя нервите взеха връх и главният съдия Уилтон Сампайо показа още два червени картона. След намеса на ВАР бе изгонен резервата на южноафриканците Темба Зване за удар без топка, а малко преди последния съдийски сигнал към съблекалните пое и защитникът на Мексико Сесар Монтес.

С успеха "ацтеките" оглавиха временно класирането в група А, където предстои и двубоят между Южна Корея и Чехия.

След откриването в Мексико, щафетата поемат и останалите два домакина на Мондиала. САЩ стартират участието си срещу Парагвай в група D, а Канада се изправя срещу Босна и Херцеговина в група В.

Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

Американците, водени от Маурисио Почетино, ще търсят убедително начало пред собствена публика на стадион "SoFi" в Ингълууд. В последната си контрола преди Световното те отстъпиха с 1:2 на Германия, но оставиха добри впечатления, а защитникът Антъни Робинсън демонстрира отлична форма.

В групата на САЩ са още Турция и Австралия, което обещава оспорвана битка за място в елиминационната фаза.

Снимки: БГНЕС/ЕПА

Канада пък ще открие кампанията си срещу коравия състав на Босна и Херцеговина, който си осигури участие на Мондиала след елиминиране на Италия в плейофите. "Кленовите листа" няма да могат да разчитат на звездата Алфонсо Дейвис, но в атака надеждите са свързани с Джонатан Дейвид.

Босненците, водени от опитния Един Джеко, ще се опитат да развалят празника на домакините пред пълните трибуни на "БМО Фийлд" в Торонто. В групата са още Швейцария и Катар, което също предвещава интригуваща надпревара до последния кръг.

Програмата на Световното първенство за петък включва:

Група В

22:00 часа – Канада – Босна и Херцеговина

Група D

04:00 часа – САЩ – Парагвай

Междувременно отпадна и едно от притесненията около организацията на турнира. Националният отбор на Демократична република Конго беше допуснат да влезе на територията на САЩ, въпреки опасенията, свързани с огнището на ебола в страната. Американските власти първоначално настояваха тимът да премине през 21-дневен карантинен период.

В турнира, който за първи път се провежда в три държави - Мексико, САЩ и Канада, предлага редица исторически прецеденти. За първи път в надпреварата участват 48 отбора вместо досегашните 32, а четири национални селекции правят дебют на световни финали. Мондиал 2026 ще предложи 40 мача повече от предишните издания. Двубоите ще се изиграят в 16 града в трите държави домакини. Финалът е насрочен за 19 юли в Ню Йорк.

Редактор: Цветина Петкова