Мексиканецът Хулиан Кинонес вкара първия гол на Световното първенство по футбол 2026 в деветата минута на срещата между домакините Мексико и Южна Африка на стадион „Ацтека" в Мексико Сити.

Мощният удар на 29-годишния нападател премина между краката на южноафриканския вратар Ронуен Уилямс и вкара в екстаз 80 000 зрители на трибуните. Голът е най-ранният първи гол на турнира от Световното първенство 2006 година насам, когато германецът Филип Лам откри срещу Коста Рика след шест минути.

С официална церемония тази вечер в 20:40 часа българско време беше даден старт на Световното първенство по футбол 2026. Това е първата от трите церемонии по откриването на най-големия футболен форум.

За първи път в историята Мондиалът се провежда на територията на три държави - Мексико, САЩ и Канада. Шампионатът е исторически и с рекорден брой участници - 48 национални отбора ще се борят за световната титла.

Протести разтърсиха Мексико преди старта на Световното първенство по футбол (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Първата церемония по откриването се състоя на легендарния стадион „Ацтека” тази вечер, където домакинът Мексико се изправя срещу Южна Африка в първия мач от турнира, който започна в 22:00 часа българско време.

С три откривания и рекорден брой отбори започва най-мащабното Световно първенство по футбол в историята

Мащабната програма по откриването включваше изпълнения на популярни музикалнти, както и зрелищни сценични елементи. На сцената се качиха изпълнители като Шакира, Джей Балвин, Алехандро Фернандес, Белинда, Дани Оушън, Лила Даунс, Los Ángeles Azules, южноафриканската певица Tyla, както и мексиканската поп-рок група Maná.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

След церемонията бяха представени всички 48 нации, които ще участват на Световното първенство. Великият Андреа Бочели пък изпълни химна на Световното първенство заедно с Ejae.

Откриващи церемонии ще има и преди срещите на останалите два домакина - САЩ и Канада, съответно с Парагвай и Босна и Херцеговина.

Световното първенство ще продължи до 19 юли, когато ще бъде изигран финалът и ще стане ясен новият световен шампион.

Очаква се шампионатът да привлече милиони фенове по света.

Редактор: Ивета Костадинова