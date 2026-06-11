Започва най-мащабното Световно първенство по футбол в историята. За първи път ще има не едно, а три откривания и рекорден брой отбори. Първенството ще продължи до 19 юли. Някои определят това Световно като пълно с рекорди, други - като експеримент. Което и да е вярно, първото откриване предстои. То ще е на легендарния стадион „Ацтека” в Мексико.

По стъпките на Пеле и Марадона влизат рекордните 48 национални отбори, вместо досегашните 32. Целта е географията на футбола да продължи да се разширява. Броят на мачовете нараства от 64 на 104 - почти двойно повече.

Още един рекорд - Мексико е първата държава, която приема за трети път най-големия футболен форум в света - след 1970 и 1986 година.

Жегата в градовете домакини на Световното по футбол - предизвикателство за играчи и фенове

Какво е усещането да те гледат милиони по трибуните и милиарди пред телевизорите? Отговорът знае Бончо Генчев от златното българско поколение, което преди 32 години ни направи горди и единни. През 1994 г. Мексико губи от България на осминафинал, а Генчев вкарва една от дузпите на Хорхе Кампос. „Емоциите са от А до Я. Оставихме следа след нас. Това беше последното стъпало, на което можеш да се качиш. Успяхме, качихме се“, спомня си Бончо Генчев.

Сега короната отново е заложена, а пътят към нея започва именно от Мексико и митичния стадион „Ацтека“. Организаторите обещават Световно като никое друго - най-мащабното и най-колоритното. Стефан Иванов е в Съединените щати и вече си е купил билети за някои от мачовете там. „Сега ще ходя в Канзас на първия нокаут гейм и четвъртфинала в Каназс. Той беше малко по-скъп - 1500 долара“, казва българинът.

Започва Световното първенство по футбол

Феновете у нас също се готвят за Мондиала. На няколко места в София вече са изградени специални фен зони. В рамките на Световното в една от тях, която се намира зад музея „Земята и хората“, ще има тематични куизове и прожекции на емблематични мачове от миналото, включително и на двубоите на България от 1994 година.

„Футболните срещи традиционно вървят с бира и в зависимост от предпочитанията за мезе към нея“, посочва Момчил Ганчев. Не се притеснява, че мачовете ще са през нощта. „Аз отдавна съм работещ човек и ако мачовете бяха през деня, следобедно време може би би било даже по-неудобно за мен“, казва още той.

А специално за NOVA от Щатите се включи Роботът Робърт, който се намира в Калифорния. Казва, че американците още помнят българския подвиг. „Щом кажеш Стоичков, очите им светват. Знаят кой е не заради статистиката, а заради характера. Мъж, който излизаше на терена, като че ли целият свят му дължи нещо. Американците уважават точно това и историята е останала“, казва Робърт. Той направи прогноза кой ще бъде коронован като новия световен шампион. „Световен шампион ще стане Франция. Мбапе е в пика си, отборът е пълен с опит“, смята той.

„По-различното е огромната организация, която е на всички фронтове тук и се забелязва. Това може би е и най-скъпият Мондиал до момента в историята. Канада ще бъде домакин само на 13 срещи, но подготовката и организацията на местните власти на всички нива е изключително висока”, каза нашият сънародник в Канада Иво Толев в „Интервюто на NOVA”.

„Определено има еуфория след тази мащабна подготовка. Въпреки че футболът не е много разпространен спорт в Канада, последните години се забелязва изключителен интерес към него. Торонто има само един стадион, който не отговаряше на изискванията на ФИФА. За по-малко от година този стадион беше тотално преобразен, капацитетът беше вдигнат, съблекалните бяха преработени, дори името на стадиона беше сменено”, допълва той.

Еуфорията сред милиони фенове в САЩ също е много голяма, но не липсва и полемика. САЩ ще бъдат домакини на 78 от общо 104 мача, като там ще се играят и четвъртфиналите, както и големият финал на 19 юли. Това е Световното първенство с най-скъпи билети до момента. За първоначалните мачове цените им варират от 500 до 3000 долара, за следващите срещи те се увеличават между 5000 и 10000 долара. Феновете негодуват и заради негостоприемната миграционна политика на САЩ - достъп до страната беше отказан на спортисти, журналисти и на много туристи.