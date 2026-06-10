Жега, влажност и препълнени стадиони - учени пресъздадоха климатичните условия, които се очакват в някои от градовете домакини на Световното първенство по футбол. Докато националните отбори вече планират как да се справят с горещините, специалисти предупреждават, че те могат да се окажат голямо предизвикателство, не само за играчите, но и за феновете.

Сред градовете домакини е Маями, където жегата и влажността може да достигнат екстремни нива. "Oчакваме температури около 35 градуса по Целзий и до 75% влажност. Това поставя човешкия организъм под огромно натоварване", каза Джо Костело, доцент по физиология.

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За да покажат как подобно време влияе на организма, учените пресъздадоха климатичните условия, които се очакват. Изследователите използват специален индекс, който измерва не само температурата на въздуха, но и влажността, скоростта на вятъра и топлинното излъчване. Това дава много по-пълна представа за топлинния стрес в сравнение със стандартния термометър. При тестовете се достигат стойности, които експертите определят като сериозно предизвикателство за човешкия организъм.

Според специалистите топлинният стрес може да има различни прояви. "Може да предизвика обриви и мускулни крампи, да доведе до замайване и прилошаване, а в по-тежки случаи - до изтощение или топлинен удар, които понякога може да бъдат фатални", каза Костело.

Особено притеснение буди фактът, че много от феновете ще пристигнат директно от държави с по-хладен климат. За разлика от професионалните футболисти, те няма да имат време да се адаптират към високите температури.

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"Играчите идват по-рано и прекарват няколко седмици там, което позволява на тялото им да се адаптира към климата. Феновете обаче често слизат от самолета и почти веднага попадат в тези условия", коментира Том Уилямс.

"Ще има държави, чиито фенове са свикнали с подобен климат. Но много други, като тези от Англия и Шотландия, няма да бъдат адаптирани към подобни условия", заяви Костело.

Експертите препоръчват редовна хидратация, седене на сянка, носене на леки дрехи и ограничаване на физическата активност през най-горещите часове на деня.

Редактор: Ивета Костадинова