Световното първенство наближава, а футболната треска вече е завладяла Бразилия. В Рио де Жанейро прогнозите за първия мач бяха направени от необичаен оракул - акула.

В аквариума на града животното трябваше да избере между националните отбори на Бразилия и Мароко. Изборът на акулата беше категоричен - победа за Бразилия в откриващия двубой от турнира.

Обявиха графика на мачовете в груповата фаза на Световното по футбол

Подобни прогнози от животни са се превърнали в популярна традиция по време на големи спортни събития. Един от най-известните примери остава октоподът Паул, който привлече вниманието на света по време на Световното първенство през 2010 година.

"Избрахме акулата, защото вярваме, че това са животни, които трябва да бъдат защитени, а за тях се говорят доста негативни неща, които не са верни. Много е интересно акула да предскаже резултата от мача. Определено успяхме да привлечем вниманието на хората", каза основателят и изпълнителен директор на аквариума Марсело Шпилман.

Редактор: Никола Тунев