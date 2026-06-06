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Великобритания и Франция отчетоха най-горещите майски дни в историята си
Рекордни горещини завладяха Европа още преди началото на астрономическото лято. Великобритания и Франция отчетоха най-горещите майски дни в историята си, а учени предупреждават, че подобни екстремни явления ще стават все по-чести. Петя Желева обобщава метеорологичната картина.
Необичайно високи температури за сезона обхванаха Мадрид
Седем души загинаха във Франция през последните дни при инциденти заради жегите. Петима са се удавили, докато търсели прохлада в реките. Сред жертвите има и много млади хора.
В Испания топлото време е отнело живота на 101 души.
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