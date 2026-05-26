Франция продължава да се бори с необичайно високи за края на май температури. Властите съобщиха за седем смъртни случая, свързани пряко или косвено с горещата вълна. Пет от жертвите са се удавили.

Очаква се днешният ден да бъде най-горещият от началото на тази серия от екстремни температури. За осем департамента е обявен оранжев код за опасно горещо време, а в други 18 остава в сила жълт код.

Горещата вълна във Франция продължава, има жертви

Най-сериозно засегнати са западните части на страната и районът около Париж, където температурите достигат между 33 и 36 градуса. По атлантическото крайбрежие през нощта на места живакът в термометрите е паднал до под 20 градуса, а в десетки населени места са отчетени температурни рекорди за май.

Жителите на страната все по-често свързват подобни явления с климатичните промени.

