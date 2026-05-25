Опасност от екологична катастрофа в Калифорния. Пожарникари вече няколко дни охлаждат прегрял резервоар с опасния химикал метилметакрилат.

Властите предупредиха, че съществува риск от експлозия и верижна реакция с други резервоари в района. Заради опасността хиляди хора бяха евакуирани от домовете си. В операцията участват и външни експерти, а част от евакуационните центрове вече са препълнени.

Пожарната в Гардън Гроув обяви, че екипи ще проведат нощна операция за намаляване на риска от мощна експлозия. Целта е да се провери дали налягането в резервоара е освободено безопасно и рискът от тежка експлозия е премахнат.

Около 40 000 души в Калифорния бяха евакуирани от домовете си заради теч на опасно химическо вещество

