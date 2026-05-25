Снимка: БГНЕС
-
Кирилицата в САЩ: Българският език се завръща в американските университети
-
Мъж откри стрелба близо до Белия дом и бе убит след престрелка със службите за сигурност
-
САЩ променят правилата за зелена карта
-
Русия издирва шахматиста Гари Каспаров
-
Около 40 000 души в Калифорния бяха евакуирани от домовете си заради теч на опасно химическо вещество
-
Съществуват ли извънземните, след като САЩ публикуваха нови файлове за наличието им
Пожарникари няколко дни охлаждат прегрял резервоар с опасен химикал
Опасност от екологична катастрофа в Калифорния. Пожарникари вече няколко дни охлаждат прегрял резервоар с опасния химикал метилметакрилат.
Снимка: БТА
Властите предупредиха, че съществува риск от експлозия и верижна реакция с други резервоари в района. Заради опасността хиляди хора бяха евакуирани от домовете си. В операцията участват и външни експерти, а част от евакуационните центрове вече са препълнени.
Снимка: БГНЕС
Пожарната в Гардън Гроув обяви, че екипи ще проведат нощна операция за намаляване на риска от мощна експлозия. Целта е да се провери дали налягането в резервоара е освободено безопасно и рискът от тежка експлозия е премахнат.
Около 40 000 души в Калифорния бяха евакуирани от домовете си заради теч на опасно химическо вещество
Снимка: БГНЕСРедактор: Калина Петкова
Последвайте ни