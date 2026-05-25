Шофьорите, на които им предстои пътуване през следващите дни, може да изпитат затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти. Причината е планирана актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, предупреждават от Националното тол управление (НТУ).

Дейностите ще бъдат разделени на два етапа. Първият е на 26 май (вторник), в периода от 22:00 ч. до 00:00 ч. По време на изпълнението му са възможни прекъсвания единствено при продажбата на маршрутни карти.

През следващите два дни – на 27 и 28 май (сряда и четвъртък), актуализацията ще продължи в часовете от 22:00 ч. до 04:00 ч. В този времеви прозорец се очакват затруднения при купуването както на маршрутни карти, така и на винетки.

От Националното тол управление уточняват, че планираните дейности няма да повлияят на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили с тегло над 3,5 тона.

За да се избегне рискът от проблеми и глоби, от ведомството препоръчват на водачите, на които им предстои пътуване, да закупят предварително необходимите им документи за платена пътна такса.

От Националното тол управление поднасят своите извинения на шофьорите за причиненото неудобство.

