За да успееш, даваш всичко от себе си. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. С тези думи в ефира на „Събуди се“ единствената българска актриса, номинирана за „Оскар“, Мария Бакалова даде силен личен акцент върху пътя към успеха, постоянството и смелостта да следваш мечтите си в световното кино.

Навръх 24 май тя гостува в предаването, където говори за връзката си с България, професионалните си ангажименти и новите проекти, както и за отговорността, която носи след пробива си в Холивуд.

Актрисата сподели, че връзката ѝ с България остава силна независимо от международната ѝ кариера. „Семейството ми винаги ме води към България, приятелите ми ме водят към България“, каза тя и допълни, че се стреми да се връща възможно най-често, защото тези срещи ѝ дават усещане за принадлежност и спокойствие.

По повод участието си в предстоящи културни събития у нас Бакалова разказа и за големия концерт, посветен на 25 години БГ Радио. Тя ще бъде водеща на събитието заедно с актьора Юлиан Вергов, като определи поканата като чест и отговорност. „Винаги бих била горда и щастлива да бъда част от нещо, свързано с България“, подчерта тя.

В разговора беше засегната и темата за българската музикална сцена и младите изпълнители. Бакалова даде пример с певицата DARA, като заяви, че очаква нейното име да става все по-разпознаваемо и извън страната.

Актрисата коментира и професионалния си път в Холивуд, като сподели, че най-важното за един артист е да запази дисциплина и фокус след големия успех. По думите ѝ номинацията за „Оскар“ е била момент на огромно вълнение, но и на бързо връщане към работата.

Бакалова говори и за натиска върху младите актьори, подчертавайки, че успехът изисква постоянство, риск и труд.

Редактор: Цветина Петкова