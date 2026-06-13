Това е разказ за ексцентричния свят на един от най-ярките творци на новото време - кралят на сюрреализма Салвадор Дали. Негови творби украсяват Двореца на културата в Перник, а всеки който посети изложбата ще види негов бюст, изработен от любимия скулптор на Адолф Хитлер.

Може би не знаете, но фюрерът е част от платната на Салвадор Дали. Но нищо не може да се сравни с мястото на неговата муза и спътница в живота - рускинята Елена Дяконова. Пъстър живот, увенчан от неподражаем и необятен талант с марката Салвадор Дали.

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През 1904 г. в малкото градче Фигерeс, съвсем близо до френската граница, в област Каталуня в семейството на местния нотариус се ражда малкият Салвадор. Години по-късно той ще се превърне в един от хегемоните на сюрреализма, който целият свят познава като Салвадор Дали.

Ексцентричността му се проявява още докато учи - облича се като британско денди и вбесява преподавателите си с огромното си самочувствие. Стига дотам, че малко преди изпитите си е изгонен, защото обявява, че никой не е достатъчно компетентен, за да го изпитва.

"Всяко негово произведение е триумф на въображението, а днес около 300 негови творби, оригинали и репродукции са изложени в Двореца на културата в Перник", разказва директорката на галерията Галина Декова.

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Животът на Арно Брекер e изключително интересен. През 1937 г. той става член на Националсоциалистическата партия и се превръща в любимец на Адолф Хитлер. Фюрерът дори го обявява за официален държавен скулптор и му осигурява студио с 43 асистенти. Малкият бюст, изработен от Брекер, е първото, което посетителите могат да видят - заедно с пластика на божествената ръка.

С прозвището Гала всъщност е известна най-голямата муза на Салвадор Дали. Тя е родена с името Елена Дяконова - рускиня от Казан. Още като дете заминава за Москва, а на 19 отива в Швейцария, за да се лекува от туберкулоза. Там се запознава със своя първи съпруг - поетът Пол Елюар. Той нарича Елена Гала. Двамата се срещат с художника Макс Ернст, на когото тя позира. След това започва интимна ѝ връзка с художника, който дори се пренася в дома на Пол Елюар и тримата живеят заедно.

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Всичко се променя, когато в животът им се появява Салвадор Дали. Елена Дяконова напуска съпруга си заради 10 години по-младия Салвадор. А тя оживява във всяко второ платно на Дали в експозицията.

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