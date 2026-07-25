66-годишен пешеходец от град Криводол, област Враца, загина на път край Монтана, след като беше блъснат от автомобил. Задържан е 21-годишен, който бил зад волана на колата, а автомобилът е иззет, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Произшествието е станало около 21:30 часа снощи на пътен възел при входа на Монтана. Водачът не видял пресичащия пътното платно мъж и го блъснал, като ударът се оказал фатален, предаде кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

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По случая е образувано досъдебно производство. На мястото е извършен оглед от оперативна полицейска група.

Редактор: Дарина Методиева